Bozbey'e Gürsu'da Yoğun İlgi

Bozbey'e Gürsu'da yoğun ilgi

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Muharrem İnce ile Gürsu'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Bozbey, 24 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ile Gürsu'da esnaf ziyaretleri yaparak, vatandaşlarla bir araya geldi. Bir fırından cevizli lokum alan İnce, Bozbey'e ikram ederek, fırıncı ile kısa süre sohbet etti. Gürsu'da Sarı Kahve'de çay içen Mustafa Bozbey ve Muharrem İnce, burada vatandaşlarla hem sohbet etiler hem de sorularını cevapladılar. Bir vatandaşın "Gürsu'nun sorunlarını sayabilir misiniz" sorusu üzerine Bozbey, "Gürsu'nun birinci meselesi kentleşmedir. Çevre, ulaşım ve park problemleri, işsizlik ve kenti birlikte yönetememe sorunları vardır" dedi.

Muharrem İnce'nin sürpriz yaparak Bursa'ya geldiğini dile getiren Mustafa Bozbey, "Muharrem İnce yine bir sürpriz yaptı. Talebimizi yerine getirdi. Gürsu Belediye Başkan Adayımız Funda Türkcoş Pekiner ile birlikte buradayız. Bursa'nın adayı olarak Bursalılara teşekkür ederim, bizleri çok sahiplendiler, bizleri destekliyorlar. 31 Mart'ta Bursa gülümseyecek. Bursa'da farklı bir yerel yönetim modeli uygulamak için yola çıktık. Cumhurbaşkanı adayımız söyledi, biz 20 sene Nilüfer'i birlikte katılımcı anlayışla yönettik. Mahalle komiteleri kurarak vatandaşlarla birlikte yönettik. Onların önceliklerini öncelik saydık. Maksadımız aynı şekilde Gürsu da dahil böyle bir yerel yönetim modelini uygulamak. Nilüferde başardık, Bursa'da başaracağız" dedi.

Muharrem İnce de vatandaşlara hitap ederek, "Bana gittiğim yerlerde 'Bursa'da sürpriz mi oluyor' diye soruyorlar. Aynen öyle oluyor. Eğer İstanbul'da, Adana'da, Ankara'da, 'Bursa'da bir şeyler oluyor' diye konuşuluyorsa bu iş olmuştur. Gürsu'da yarım saattir yürüyoruz, burasını çok iyi gördüm. Bozbey'e daha önce söylemiştim 'Ben her Yalova'ya uğradığımda Bursa'ya gelirim' demiştim. Haftada bir, 10 günde bir uğrayacağız, gezeceğiz. İnşallah Funda Türkcoş Pekiner ve Mustafa Bozbey belediye başkanı olacaktır. Nilüfer Türkiye'de bir marka, neden Bursa da Türkiye'de bir marka olmasın? Neden Bursa bir Nilüfer olmasın?" diye konuştu.

Kaynak: İHA