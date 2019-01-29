Bozbey'den Bursa Fan Club Derneği'ne Ziyaret

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa Fan Club Derneği'nin düzenlediği 'Yerel Seçim Öncesi Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Buluşma Toplantıs'na konuk oldu.

Bursa Fan Club Derneği'nin düzenlediği 'Yerel Seçim Öncesi Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Buluşma Toplantısı'nın ilk konuğu Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey oldu. Almira Otel'de gerçekleşen toplantıya Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa Fan Club Derneği Başkanı Ali Ademoğlu ve dernek üyeleri eşleriyle birlikte katıldı.

Göreve geldikleri takdirde sistemi, katılımcılık ve birlikte yönetme esası üzerine kuracaklarını söyleyen Mustafa Bozbey, "Eğer siz mecliste vatandaşlara, STK'lara söz hakkı tanımazsanız, o meclis katılımcı olmaz. Nilüfer'de biz, bunu 20 yıldır yaptık. Vatandaş eleştirse dahi söz verdik. Büyükşehir Meclisi'nde de aynı uygulamayı devam ettireceğiz. 17 ilçenin kent yöneticileriyle birlikte sorunların çözüm noktasında da beraberce hareket edeceğiz. Meslek odalarının, vatandaşların ve muhtarların görüşü alınmadan yapılan proje ve hizmet, yerine ulaşmamış olur" dedi.

"Dönüşümün merkezi Osmangazi ve Yıldırım olmalı"

Bozbey, "Bursa'da yapılan sadece kentsel yenilemedir ve tamamen yanlış yapılmıştır. Yoğunluğu artırıp, trafik, altyapı, çevresel sorunların yaşanmasına sebep olacak. Yasaya aykırı olduğu için mağduriyetler yaşanıyor. Mal sahipleri, müteahhit ve kamu mağdur durumda. Bunlar, bütüncül yapılmalı. İki üç mahalleyi ele alıp, iyi bir planlama yapılmalı. Kamu ve yeşil alanlara ait yerleri ayıracaksınız, bunları vatandaşla paylaşacaksınız. İşte o zaman kentsel yenileme doğru olabilir. Kamu, vatandaş ve müteahhit o zaman kazanır. Dönüşümün merkezi Osmangazi ve Yıldırım olmalıydı. Anayolları bölen değil birleştiren, yolcunun olduğu yere giden ve yoğunluğun olduğu bölgelerde istasyonları olan bir sistemin olması gerektiğini belirtti. Ulaşımın bir hak olduğunu ve bu hakkı da kentlinin en ucuz şekilde kullanması gerektiğine dikkat çeken Bozbey, "İnsanlar, tek biletle bir yerden başka bir yere ulaşmalıdır. Bu sadece bir saatle sınırlandırılmamalıdır. Minibüsü, otobüsü, hafif raylı sistemi tek biletle çalışır duruma gelmeli. 65 yaş üstü vatandaşlar kesinlikle sadece nüfus kağıtlarını göstererek ulaşımdan ücretsiz faydalanmalı. Onların ayrı bir kart kullanmasına gerek yok. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Yunuseli Havaalanı'nı park olarak öngörüyoruz"

Basında, Yunuseli Havaalanı'nın imara açılacağına dair haberlerin yer aldığına dikkat çeken Mustafa Bozbey, alanın yapılaşmasına asla müsaade etmeyeceklerini söyledi. Bozbey şöyle konuştu:

"Yunuseli Havaalanı küçük uçakların kullanabileceği bir yerdi. Ama öyle imar değişiklikleri yaptılar ki, şuan uçakların oraya inebilme riski var. Orasıyla ilgili konuta açılacağına dair basına yansıyan söylentiler var. Eğer orası havaalanı olarak kullanılmayacaksa biz, orasını büyük bir park olarak düşünüyoruz. Nasıl Central Park varsa, biz de Yunuseli'de ona benzer bir park yaparak, o bölgenin insanlarının tamamının buluşma noktası olabilecek bir alan olarak öngörüyoruz. Yeni planlama anlayışında yapacağımız kentsel dönüşümlerle, mahalle bazlı büyük parklar yapmayı hedefliyoruz. Dünyada örnekleri var. Bu alanlarda mahallelilik kültürü de gelişiyor. Bu da kentlilik kültürünün altyapısını oluşturuyor. Göreve geldiğimizde ilk yapacağımız işlerden bir tanesi, Bursa'daki fay hatlarının nereden geçtiğini net olarak belirlemek olacak. Planlamayı da ona göre yapacağız. O bölgelerdeki yapıları kaldırmanın yollarını arayacağız. Artık lodos dahi Bursa'nın havasını temizleyemiyor. Çünkü hava koridorlarının hepsini kapattık. Üzülerek söylüyorum ki havası en kirli olan kentlerden biri Bursa."

"Bursa'da çeşme suyu içilmesi lazım" diyen Bozbey, "Ama biz, çeşmeden suyu çekinerek içiyoruz. Uludağ'ın suyu, Bursalılara en ucuz olmalıdır. Çünkü Uludağ Bursalılarındır. Biz, kendi yerimizde suyu pahalı içiyoruz. Sadece Bursa'nın merkezi değil, özellikle dağ yöresi de kaplıca açısından çok önemli. Gerekirse bazı mahalleleri köy olarak değerlendirip, oralarda kaplıca turizmini geliştirmeyi hedefleyeceğiz. Dağ yöresi bu anlamda da çok önemli, deniz, göl ve derelerimizin mutlaka temiz olması lazım. Yaklaşık 125 kilometre sahilimiz var. İki ana gölümüz var. Her iki gölün çevresinde bisiklet yolları düşünüyoruz. Bu, turizmi de tetikleyecek. Denizi, Bursalılar tarafından kullanılabilir duruma gelmesini sağlayacağız. Bursa'da bir saat arayla dağdan denize ulaşabiliyorsunuz. Dünyada böyle bir kent kaç tane var? Bursa'nın kıymetinin farkına varıp, kültürel ve insani değerleriyle bu kenti hep birlikte geleceğe taşımak zorundayız" dedi.

"Belediye esnaf değildir rekabet etmez"

Bozbey, "Köftecilik, lahmacunculuk ya da buna benzer işler belediyenin işi değildir. Zeytin alanında dünyada önemli bir yere gelmekte olan Marmarabirlik'e rekabet etmek doğru değil. Marmarabirlik bir kooperatiftir. Belediyenin gücü varsa, zeytin alımına destek olmak istiyorsa Marmarabirlik'e verirsiniz. Teşvik ve öncülük yapabilirsiniz ama esnafla, ticaret erbabıyla rekabet edemeyiz. Belediye şirketlerindeki anlayışımız bu. Bursaspor'a siyaset karışmayacak. Belediye başkanı 'Bu benim adamım. Bu da yönetimde yer alsın' demeyecek. Bursaspor kapsayıcıdır, birleştirici gücümüzdür ama yönetimler Bursasporluluk ruhu taşıyan kişilerden oluşmalıdır. Bu şekilde arzuluyoruz. Birilerine bağlı kalmadan, sabit gelirleri olacak niteliğe sahip projeler üretmek zorundayız. Biz, göreve geldiğimizde bunları yapacağız. Bursa, yeşiliyle buluşmak zorundadır. Yeniden yeşil Bursa'ya dönüş yapmamız lazım. Parklarıyla ve yeşil dokusuyla Bursa, canlanmak zorundadır. Bursa evliyalar şehridir. Osmangazi'nin, Orhangazi'nin Bursa'sı burası. Kültür kentidir, sanayi kentidir Bursa. Bir kent düşünün ki üç ayrı yerinde Osmanlı'ya başkentlik yapsın. Bursa tarihi özelliklerini mutlaka öne çıkarmak zorundadır" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA