Bozbey'den, Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret
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Bozbey'den, Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

Bozbey'den, Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Önceki dönem Bursa'nın Nilüfer ilçe belediye başkanı Mustafa Bozbey, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Önceki dönem Bursa'nın Nilüfer ilçe belediye başkanı Mustafa Bozbey, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette ikili karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, Bozbey'e kendisini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek nazik ziyareti ve içten sohbeti için teşekkür etti. Başkan Bakkalcıoğlu Bozbey'e ziyaretinin anısına plaket takdiminde bulunarak nutuk kitabı ve Türk Bayrağı hediye etti. - BİLECİK

Bozbey'den, Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret
Bozbey'den, Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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