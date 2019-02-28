Bozbey'den Aktaş'a Cevap: Talihsiz Açıklamalar Bizi Üzdü

NİLÜFER Belediye Başkanı ve CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, kendisini kültürevlerine ve caddelere Uğur Mumcu, Nazım Hikmet, Türkan Saylan ve Bahriye Üçok gibi aydınların isimlerini vermekle eleştiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın açıklamalarını 'talihsiz' olarak değerlendirdi. Bozbey, "Bizim için, Osmanlı'nın başkentinde, burada, Osmanlı da değerlidir, Cumhuriyet dönemindeki insanlar da değerlidir" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın, İnegöl'de halka yönelik yaptığı seçim konuşmasında söylediği "Arkadaş hangi caddeye, hangi kültür merkezine bir tane padişahın, bir tane Allah dostunun ismini vermişsin? Nerede bu devlete ve bayrağa savaş açmış Türkan Saylan, Uğur Mumcu, Nazım Hikmet, Bahriye Üçok, nerde bu dinle diyanetle problemi olan insan varsa hepsinin ismini merkezlere verdin. Bunun yerine padişahların din alimlerinin isimleri verilmeliydi" ifadeleri sosyal medyada tepki çekti.

KILIÇDAROĞLU: BUNLARIN HİÇ BİRİNİ DUYMAYIN

Bursa'da temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu sözlere ilişkin yaptığı değerlendirmede kışkırtmalara yanıt verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Kaybedeceklerini gördükleri için tarihe, insanlara, bize saldırıyorlar. Uğur Mumcu'ya, Bahriye Üçok'a saldırıyorlar. CHP'lileri nasıl kışkırtır, nasıl sokağa çekeriz diye. Bunların hiçbirini görmeyin ve duymayın" diye konuştu.

BOZBEY: OSMANLI DA, CUMHURİYET DE DEĞERLİ

Nilüfer Belediye Başkanı ve CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de yapılan açıklamaları 'talihsiz' olarak yorumladı. Açıklamının kendilerini üzdüğünü ifade eden Bozbey, "Hepsi Bursa'nın, Türkiye'nin değeridir. Bizim için, Osmanlı'nın başkentinde, burada, Osmanlı da değerlidir, Cumhuriyet dönemindeki insanlar da değerlidir. Nasıl ki Osman Bey, Orhan Bey bizim için değerliyse, Atatürk de bizim için değerlidir. Yazarlarımız da çizerlerimiz de bizim için değerlidir. Bu ülkenin her bir insanı, yazarından şairine, bizim için her birey değerlidir. Bizim için değerli olan bu insanlara, bu sözlerin sarfedilmesini biz doğru bulmuyoruz. Üstelik bir yerel seçim sürecindeyiz. Tabii ki çiçekleri koparmayalım ama koparmaya çalışanlara karşı Şilili şair çok güzel bir ifade kullanmış, hatırlatmak isterim. Diyor ki Pablo Neruda: Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama asla baharın gelişini engelleyemezsiniz." diye konuştu. - Bursa

Kaynak: DHA