Bozbey: "Bursa'nın 17 İlçesinde de Dönüşümü Gerçekleştireceğiz"

CHP Yıldırım Belediye Meclisi üyesi aday adaylarının tanıtım programında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Bursa'nın her köşesinde, her mahallesinde kentsel yenileme yapacağız" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Bozbey, CHP Yıldırım İlçe Başkanlığı ve Nilüfer İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği belediye meclisi üyesi aday adayı tanıtım toplantılarına katıldı. Barış Manço Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda konuşan Bozbey, Bursa'nın her köşesinin kentsel yenilemeye ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

Bozbey, geçmişte yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarını eleştirerek, "İnsanın mutlu olmadığı bir dönüşüm, dönüşüm değildir" dedi.

Mustafa Bozbey, "Bursa'nın her köşesinde, her alanında, her mahallesinde kentsel yenileme yapacağız. 'Kentsel dönüşüm' dediler, gördünüz vaziyeti. Böyle kentsel dönüşüm olmaz. Kentsel dönüşüm insanla başlar, insanla biter. İnsanın mutlu olmadığı bir dönüşüm, dönüşüm değildir. Bunu defalarca anlatmamıza rağmen, zannettiler ki binaları değiştirerek insanları mutlu edeceğiz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmamış, bunun örnekleri çok. Yoksa yık binayı yenisini yap. Vatandaş da memnun olmasın, çevre de mutlu olmasın. Sonra da bunun adına dönüşüm diyorlar. Bizim kentsel dönüşüm anlayışımız insanla başlar, insanla biter. Bunu Yıldırım'da da sağlayacağız, Osmangazi'de de sağlayacağız, Bursa'nın 17 ilçesinde de bunu gerçekleştireceğiz" dedi.

İnsanların mutlu olmaları için sağlıklı yapıların yanı sıra sağlıklı bir çevre ve yaşama alanı olmasının da önemli olduğunu söyleyen Bozbey, "Eğer vatandaşlarımız bir katlı, iki katlı yerlerde mutluysa oralarda mutlu edeceksiniz. Yapılar sağlıklı olacak, çevre sağlıklı olacak, sokağa çıktığında yeşille buluşacak. Çocuğunu rahatlıkla evinin yakınındaki bir parka götürüp güvenli bir şekilde oynatacak. Biz bunu Nilüfer'de yaptık, Bursa'da da yapacağız. Böyle projeleri ortaya koymak zorundayız. Osmangazi, Gürsu, Kestel'in nasıl geliştiğini, nasıl büyüdüğünü, nasıl bu hale geldiğini çok iyi bilenlerden biriyim. Yani şehri adım adım tanıyan bir kardeşiniz, bir yakınınız olarak bu kentin yönetimine talibiz. İnanıyorum ki bu şehrin nasıl dönüşeceğini bilen bir yakınınız olarak sizlerin de desteğiyle bu anlayışı Bursa'nın geneline yayacağız" şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Bozbey, CHP Nilüfer İlçe Teşkilatı tarafından Ata Park Balo Davet Düğün Salonu'nda düzenlenen CHP Nilüfer Belediye Meclisi üyesi aday adayı tanıtım toplantısına da katıldı. CHP Nilüfer ilçe teşkilatıyla bir araya gelen Bozbey, uzun yıllar birlikte siyaset yaptığı Nilüferli üyelerden helallik istedi. - BURSA

Kaynak: İHA