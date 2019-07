Bozayıların Karadeniz'e göçü başladı

HÜSEYİN DEMİRCİ - Her yaz beslenmek için Karadeniz'e giden bozayıların büyük çoğunluğu bu yıl da Artvin'in Şavşat ilçesindeki ormanlara doğru göç etmek için yola çıktı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşamını sürdüren bozayılar, her yıl temmuz ayında beslenmek amacıyla Artvin'in Şavşat ilçesine göç ediyor.

Uzun yolculuğun ardından, "sakin şehir" unvanlı Şavşat'a ulaşan bozayılar, sonbaharı burada geçirerek ilçenin verimli ormanlarında meyvelerle ve meşe palamutlarıyla beslenip kış uykusu öncesinde yağ depoluyor.

Ekim-kasım aylarında gittikleri güzergahı takip ederek dönüş yoluna geçecek bozayılar, aralık itibarıyla Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanlarında kış uykusuna yatacak.

"Verici tasmalar ve foto kapanlarla takip ediyoruz"

Bozayılara ilişkin bilimsel çalışmalar yapan KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012'de, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleriyle başlattıkları "Doğu Anadolu'nun Yaban Hayatını Araştırma ve Koruma Projesi" kapsamındaki çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bozayıların ilkbahar sonunda Karadeniz'e geçerek burada beslendiklerini ve kış uykusuna yatmak için tekrar Sarıkamış'a döndüğünü ifade eden Çoban, şöyle konuştu:

"Bozayıların bu yer değişikliği bir göçün tanımı olduğu için yani hem gidip hem de geldikleri için dünya literatürü değişmişti. Bozayıları verici tasmalarla foto kapanlarla takip ediyoruz. Sarıkamış ormanlarında yaptığımız çalışmada hem tasmalı, hem de tasmasız yaban hayvanlarının fotoğraflarını videolarını çekip onların hareketlerini anlamaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar 20 binden fazla fotoğraf çektik."

"Bozayılar Şavşat'a gidip geri geliyor"

Çoban, yaban hayatını görüntüleme çalışmalarına Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile bölgede devam ettiklerini belirterek, bu çalışmalarına birçok kurumdan da destek geldiğini dile getirdi.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) en büyük destekçilerinden biri olduğunu aktaran Çoban, "Şimdiye kadar bölgeye 22 kamerayı TANAP desteği ile yerleştirdik. Bu kameralar yaban hayatında bizim gözümüz oluyor. Çünkü biz gece veya gündüz onları sürekli takip edemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazen kameraların çalınması durumuyla karşılaştıklarını bu nedenle vatandaşların kameralara dokunmamasının önem taşıdığını dile getiren Çoban, "Bizim bugüne kadar yaptığımız çalışmada yakaladığımız ve uydu vericisi taktığımız ayılardan 6'sı Erzurum ve Şavşat tarafına gitti ve geri geldi. Şu anda yeni veriler gelmeye devam ediyor. Yani bunun sınırı yok, her yıl farklı sayılarda boz ayı göçe gidiyor ve ondan sonra geri geliyorlar." diye konuştu.

Çoban, bu yıl uydu vericisi taktıkları 9 bozayıyı izlemeye başladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA