BOZAYILARIN FOTOKAPAN İLGİSİ
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BOZAYILARIN FOTOKAPAN İLGİSİ

BOZAYILARIN FOTOKAPAN İLGİSİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUNCELİ'de 2 bozayı, doğal yaşam alanlarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerinin kurduğu fotokapan tarafından görüntülendi.

TUNCELİ'de 2 bozayı, doğal yaşam alanlarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerinin kurduğu fotokapan tarafından görüntülendi. Ayılardan biri fotokapanın önünde takla atıp, pençeleriyle dokundu.

Tunceli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerinin Pülümür Vadisi'nde kurduğu fotokapana, 2 bozayı takıldı. Fotokapana yansıyan görüntülerde, vadide kış uykusundan kalkan 2 bozayı, su içmek için küçük bir gölete geldi. Bu sırada ayılar, kurulan fotokapanı fark etti. Fotokapanın önünde takla atan bozayı, bir süre fotokapana pençeleriyle dokundu. Bozayılar, daha sonra bölgeden ayrıldı.

BOZAYILARIN FOTOKAPAN İLGİSİ
BOZAYILARIN FOTOKAPAN İLGİSİ
BOZAYILARIN FOTOKAPAN İLGİSİ
BOZAYILARIN FOTOKAPAN İLGİSİ
BOZAYILARIN FOTOKAPAN İLGİSİ
BOZAYILARIN FOTOKAPAN İLGİSİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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