Bozankaya, AB projesi için elektrikli otobüs üretecek

Türkiye'de yeni nesil ulaşım teknolojileri alanında yerli raylı sistem ve elektrikli lastik tekerlekli toplu taşıma araçları üreten Bozankaya AŞ, Avrupa Birliğinin (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) tarafından finanse edilecek proje kapsamında Ankara'da toplu taşıma ağında hizmet...

Türkiye'de yeni nesil ulaşım teknolojileri alanında yerli raylı sistem ve elektrikli lastik tekerlekli toplu taşıma araçları üreten Bozankaya AŞ, Avrupa Birliğinin (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) tarafından finanse edilecek proje kapsamında Ankara'da toplu taşıma ağında hizmet verecek elektrikli otobüsleri üretecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin ilk elektrikli otobüsünü üreten Bozankaya, AB projesi olan IPA II tarafından fonlanan proje kapsamında, tamamen AB normlarına uygun şekilde üretilecek ve Ankara toplu taşıma sisteminde kullanılacak 3 adet 12 metrelik elektrikli otobüsün üretilmesi için açılan ihaleyi kazandı ve sözleşme imzaladı.

Yerli teknolojiyi üst noktaya getirmek ve Türkiye'ye katma değeri yüksek projeler kazandırmak için faaliyetlerini sürdüren şirket, ileri teknoloji kullanılarak üretilecek 3 elektrikli otobüsün yapımını 7 ayda tamamlayacak.

Şirketin Ankara'da 100 bin metrekare alan üzerine kurulu tesislerinde üretimini gerçekleştireceği otobüsler, 87 yolcu kapasitesine sahip olacak.

Türkiye'nin AB müktesebatına uyum ve uygulamasına yönelik kapasitesinin geliştirilmesiyle ekonomik ve sosyal uyumun oluşturulması hedefleri çerçevesinde yürütülen AB projeleri kapsamında IPA tarafından fonlanacak proje, Ankara'daki toplu taşıma imkanlarının artırılarak kalitesinin yükseltilmesi ve AB standartlarına ulaştırılması amacıyla gerçekleştirilecek.

Elektrikli ve raylı araçlar sektöründe geliştirdiği tasarım araçlarıyla yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa ve Asya'da da birçok metropolün toplu taşıma sistemlerinde tercih edilen Bozankaya'nın söz konusu ihaleyi kazanıp sözleşmeyi imzalaması, AB'ye giriş sürecinde ileri yerli teknoloji alanında Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlaması açısından da önem taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun