Bozalan Barajı'nın yapımının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor

İzmir'in Menemen ilçesinde yapımı süren Bozalan Barajı'nın yıl sonuna değin tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde yapımı süren Bozalan Barajı'nın yıl sonuna değin tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 bin 630 dekar araziye can suyu sağlayan Emiralem ve Süleymanlı barajlarından sonra 3. baraj olacak Bozalan Barajı inşaatında yüzde 56'lık fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldı.

Barajın inşaatının bu yıl tamamlanması hedefleniyor.

Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilecek olan barajın gövdesi için 300 bin metreküplük dolgu yapılacak.

Temelden yüksekliği 33 metre olarak projelendirilen Bozalan Barajı, 640 bin metreküp su tutacak ve 1390 dekar arazinin sulamasında kullanılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol