Bozağaç'ta Güreş Heyecanı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yağlı güreş heyecanı yaşandı.



Büyük ilgi gören yağlı güreş müsabakalarının dördüncüsü Sincan Sarnıç Mahallesi'nde yapıldı. Yalıntaş, Kabulbaba ve Alpagut'un ardından yılın son mahalli güreşleri Sincan Sarnıç Mahallesi'nin ev sahipliğinde Bozağaç Yaylası'nda yapıldı. 13 boyda 230 güreşçi kispet giydi. Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ve güreşseverlerin heyecanla takip ettiği müsabakalar kıran kırana geçti. Peşrevle er meydanına çıkan pehlivanlara seyirciler sevgi gösterilerinde bulunurken, cazgırların okudukları maniler güreşlere renk kattı.



2. Sincan Sarnıç (Alibeyköy) Yağlı Güreşleri'nin finalinde Kadir Engin ve Cengiz Zengin'in başpehlivanlık unvanı için karşı karşıya geldiği son müsabaka nefesleri kesti.



Sıcak havaya rağmen hareketli bir oyun çıkaran Balıkesirli güreşçi Kadir Engin başpehlivanlığı kazandı. Yapılan açık arttırmada ise 2018 yılı güreş ağalığını 25 bin TL'ye iş adamı Ozan İnci kazandı.



Mustafakemalpaşa'nın ata sporu güreşe sahip çıktığını söyleyen Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, 10 yıl aradan sonra tekrar başlayan Sincan Sarnıç Güreşleri'nin bunun en güzel örneği olduğunu belirtti.



Güreşlerde boylarında dereceye girenlere protokol mensupları tarafından kupa ve madalyaları verildi. - BURSA