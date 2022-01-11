Boz ayılar Uludağ'da foto kapana böyle yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boz ayılar Uludağ'da foto kapana böyle yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - Haberler | Güncel

Boz ayılar Uludağ'da foto kapana böyle yakalandıBURSA Uludağ Milli Parkı'nda foto kapana yakalanan boz ayılar böyle görüntülendi.

Boz ayılar Uludağ'da foto kapana böyle yakalandı

BURSA Uludağ Milli Parkı'nda foto kapana yakalanan boz ayılar böyle görüntülendi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bursa genelinde ayı popülasyonunu ölçmek için 70 foto kapanla görüntüleme yaptı. İznik, İnegöl, Karacabey, Yenişehir ve Uludağ Milli Parkının çeşitli bölgelerine kurulan foto kapanlar saniye saniye olan biteni kaydetti. Su birikintilerine ve bırakılan yiyecekleri yemek için gelen boz ayılar, fotokapanlar sayesinde anbean böyle görüntülendi.

Boz ayılar Uludağ'da foto kapana böyle yakalandı

Boz ayılar Uludağ'da foto kapana böyle yakalandı

Boz ayılar Uludağ'da foto kapana böyle yakalandı

Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti (5)

Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti (5)

 Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'tahammül sınırımız zorlanıyor' mesajı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar'dan "tahammül sınırımız zorlanıyor" mesajı Açıklaması

 Son dakika haber | Hayatını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'ın cenazesi gözyaşları içinde adli tıpa gönderildi

Son dakika haber | Hayatını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'ın cenazesi gözyaşları içinde adli tıpa gönderildi

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title