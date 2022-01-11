Boz ayılar Uludağ'da foto kapana böyle yakalandı

BURSA Uludağ Milli Parkı'nda foto kapana yakalanan boz ayılar böyle görüntülendi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bursa genelinde ayı popülasyonunu ölçmek için 70 foto kapanla görüntüleme yaptı. İznik, İnegöl, Karacabey, Yenişehir ve Uludağ Milli Parkının çeşitli bölgelerine kurulan foto kapanlar saniye saniye olan biteni kaydetti. Su birikintilerine ve bırakılan yiyecekleri yemek için gelen boz ayılar, fotokapanlar sayesinde anbean böyle görüntülendi.