Boz ayılar, Ayder Yaylası'nda RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, kış uykusundan uyanan 2 boz ayı, turizm merkezi Ayder Yaylası'na indi.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, kış uykusundan uyanan 2 boz ayı, turizm merkezi Ayder Yaylası'na indi. Bir süre karla kaplı yamaçta dolaşan ayılar, ormanlık alanda gözden kayboldu.

Çamlıhemşin ilçesinin 1350 rakımlı Ayder Yaylası, hafta sonu yağan karla beyaza büründü. Yağışın ardından güneş açınca yaylanın güney yamacındaki kar eridi, kuzey yamacında ise beyaz örtü kaldı. Yeşil örtünün beyazla kaplandığı yaylada güzel manzaralar ortaya çıktı. Yaylanın karla kaplı yamacına inen 2 boz ayı da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre karla kaplı yamaçta dolaşan ayılar, ormanlık alanda gözden kayboldu.

Kaynak: DHA