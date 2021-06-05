Boz ayı ailesinin banyo keyfini fotokapan görüntüledi

Tunceli'nin Nazmiye ilçesinde boz ayı ailesinin neşeli halleri ve banyo keyfi fotokapana yansıdı.

Tunceli'nin Nazmiye ilçesinde boz ayı ailesinin neşeli halleri ve banyo keyfi fotokapana yansıdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, yaban hayatını desteklemek ve su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bölge müdürlüğü sorumluluk sahasındaki birçok araziye sıvat yerleştirdi.

Tunceli'nin Nazmiye ilçesinde kırsala yerleştirilen sıvatın içine giren boz ayı ve 2 yavrusunun banyo yapmaları bölgedeki fotokapanca görüntülendi.

Fotokapana yansıyan görüntülerde, boz ayı ailesinin su ihtiyacını giderdikten sonra sıvatın içine girip eğlenmesi yer alıyor. Ayıların zaman zaman da fotokapanla oynadıkları görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer