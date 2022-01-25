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Boyuna yaklaşan karın içinde kayboldu

Boyuna yaklaşan karın içinde kayboldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bulunan bazı mahallelerde kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bulunan bazı mahallelerde kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Karın içerisinde kaybolan bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Sakarya'da etkisini gösteren kar yağışı, Kocaali ilçesinin yüksek kesimlerini tamamen beyaza bürüdü. İlçenin bazı mahallelerinde ise kar kalınlığı 1 metreyi geçti. O mahallelerden biri olan Aktaş Mahallesinde ise adeta boyuna yaklaşan karın içerisinde kaybolan vatandaş, o anları cep telefonu ile kaydetti. Vatandaş, kayıt aldığı görüntülerde, "Aktaş köyünde kar kalınlığı 1 metre 10 santimi geçti, yürümekte zorlanıyoruz. Allah herkese kolaylık versin" ifadelerini kullandı.

(Sezgin Genç/ İHA)

Boyuna yaklaşan karın içinde kayboldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kocaali, Sakarya, kar, Güncel, Haber

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