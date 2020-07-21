Boynuz kulağı geçti, babasının da mezun olduğu tıp fakültesini birincilikle bitirdi
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Boynuz kulağı geçti, babasının da mezun olduğu tıp fakültesini birincilikle bitirdi

"Boynuz kulağı geçer" atasözünün doğruluğu çarpıcı bir örnekle bir kez daha kanıtlandı.

Boynuz kulağı geçti, babasının da mezun olduğu tıp fakültesini birincilikle bitirdi
21.07.2020 10:07 | Son Güncelleme: 21.07.2020 10:21

"Boynuz kulağı geçer" atasözünün doğruluğu çarpıcı bir örnekle bir kez daha kanıtlandı. Şule Yıldız Sağcan, babası Doç. Dr. Abdi Sağcan'ın mezun olduğu Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesinin tüm sınıflarını birincilikle geçip diplomasını fakülte birincisi olarak aldı. Baba Sağcan fakülteye de birincilikle giren kızının başarılarıyla kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Bundan sonra da kızımın iyi bir insan ve iyi bir hekim olarak vereceği hizmetler asıl övüncümüz olacak. Kızımın ve tüm gençlerin yolu açık, şansları bol olsun" dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, bu yıl pandemi gölgesinde 60. dönem mezunlarını törenle uğurladı. 419 hekimin mezun olduğu törenin yıldızı ise İzmir Kent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdi Sağcan'ın kızı Şule Yıldız oldu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin 1988 mezunu olan, aynı fakültede 1994'te dahiliye, Türkiye üçüncüsü olarak kazandığı kardiyoloji ihtisasını da 1997'de tamamlayan Doç. Dr. Sağcan, kızına örnek oldu. Nitekim, öğrencilik hayatı başarılarla geçen, TÜBİTAK'tan matematik ve kimya dallarında Türkiye dereceleri bulunan Şule Yıldız Sağcan babasının izinden gitti, meslek olarak hekimliği seçti. Üniversite sınavını ilk 50 içinde kazanıp yine babasının okuduğu fakülte olarak EÜ Tıp Fakültesini tercih eden Şule Yıldız, birincilikle girdiği fakültesinin her sınıfını birincilikle geçip mezuniyetini de fakülte birinciliğiyle taçlandırdı. Bu başarılarıyla fakülte tarihinde ilginç bir rekorun sahibi olan genç doktor, birincilik plaketini ve ödülünü Fakülte Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün'ün elinden aldı. Dr. Sağcan babası gibi dahili bilimlerde ihtisas yapmayı hedeflerken, törendeki konuşmasında verdiği mesajlarla gönüllere dokundu. Tıbbiyeli ruhunu hatırlatıp, pandemi döneminde yaşamını yitiren meslek büyüklerini anan Dr. Sağcan, hekimliğin en önemli sorumluluğunun vicdani sorumluluk olduğunu söyledi. Dr. Sağcan tören sonrasında mutluluğunu annesi Gonca, babası Doç. Dr. Abdi Sağcan ve ağabeyi Hüsnü Barış ile paylaştı.

Kızının mezuniyet töreninde haklı bir gurur yaşayan İzmir Kent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Sağcan, duygularını şöyle dile getirdi: "Kızım bütün üniversitelerin tıp fakültelerine gidebilecekken mezunu olduğum Ege Üniversitesini tercih etti. Bu çok anlamlıydı ve bana da çok değişik duygular yaşattı. Şimdi kızım başarılarla dolu bir öğrenciliğin ardından mezun oldu. Elbette ki çok mutlu ve gururluyuz. Bundan sonra da kızımın iyi bir insan ve iyi bir hekim olarak vereceği hizmetler asıl övüncümüz olacak. Kızımın ve tüm gençlerin yolu açık, şansları bol olsun" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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