Boynuz kulağı geçti
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Boynuz kulağı geçti

16.01.2021 08:04 | Son Güncelleme: 16.01.2021 08:08
Boynuz kulağı geçti

"Zeynep Bastık ve Konukları" programına katılan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, bir dönem vokalistliğini yapan Zeynep Bastık'a övgüler yağdırdı: "Hayatı boyunca kendisinin farkında olmayan biriydi Zeynep.

"Zeynep Bastık ve Konukları" programına katılan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, bir dönem vokalistliğini yapan Zeynep Bastık'a övgüler yağdırdı:

"Hayatı boyunca kendisinin farkında olmayan biriydi Zeynep. Boynuz kulağı geçince o kadar güzel oluyor ki, elimden geldiği kadarıyla hayatına dokunmaya çalışıyorum."

Kaynak: Hürriyet

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