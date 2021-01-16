Boynuz kulağı geçti

"Zeynep Bastık ve Konukları" programına katılan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, bir dönem vokalistliğini yapan Zeynep Bastık'a övgüler yağdırdı: "Hayatı boyunca kendisinin farkında olmayan biriydi Zeynep.

"Zeynep Bastık ve Konukları" programına katılan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, bir dönem vokalistliğini yapan Zeynep Bastık'a övgüler yağdırdı:

"Hayatı boyunca kendisinin farkında olmayan biriydi Zeynep. Boynuz kulağı geçince o kadar güzel oluyor ki, elimden geldiği kadarıyla hayatına dokunmaya çalışıyorum."

Kaynak: Hürriyet