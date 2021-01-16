Boynuz kulağı geçti
16.01.2021 08:04 | Son Güncelleme: 16.01.2021 08:08
"Zeynep Bastık ve Konukları" programına katılan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, bir dönem vokalistliğini yapan Zeynep Bastık'a övgüler yağdırdı: "Hayatı boyunca kendisinin farkında olmayan biriydi Zeynep.
"Zeynep Bastık ve Konukları" programına katılan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, bir dönem vokalistliğini yapan Zeynep Bastık'a övgüler yağdırdı:
"Hayatı boyunca kendisinin farkında olmayan biriydi Zeynep. Boynuz kulağı geçince o kadar güzel oluyor ki, elimden geldiği kadarıyla hayatına dokunmaya çalışıyorum."
Kaynak: Hürriyet