Boynundan tabancayla vurulan yunus kıyıya vurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boynundan tabancayla vurulan yunus kıyıya vurdu

Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel
Boynundan tabancayla vurulan yunus kıyıya vurdu

BURSA'nın Mudanya ilçesinde boynundan tabancayla vurulan yunus kıyıya vurdu.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde boynundan tabancayla vurulan yunus kıyıya vurdu.

Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi sahilinde dolaşan vatandaşlar, geçen hafta akşam saatlerinde bir yunusun kıyıya vurduğunu gördü. Yunusun yanına gidenler, boynunda kurşun yarasını fark edip polis ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemenin ardından yunus bölgeden kaldırıldı.O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, vatandaşların tepki gösterdiği görüldü.


Boynundan tabancayla vurulan yunus kıyıya vurdu

Boynundan tabancayla vurulan yunus kıyıya vurdu

Boynundan tabancayla vurulan yunus kıyıya vurdu

Boynundan tabancayla vurulan yunus kıyıya vurdu

Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Son Dakika Haberleri
Bursa'da korkunç olay

Bursa'da korkunç olay
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum İbrahim Altay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gökhan Çıra Haluk Levent Derya Şensoy Defne Samyeli
Spor Okan Buruk Diego Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Boynundan tabancayla vurulan yunus kıyıya vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 13:50:41. #1.12#