Boynundaki iple kaderine terk edilen köpek için seferber oldular

TOKAT'ta yıllar önce boynuna bağlanan ip nedeniyle boğazından yaralanan sokak köpeği için ihbar üzerine Adana'daki hayvanseverler hareket geçti.

TOKAT'ta yıllar önce boynuna bağlanan ip nedeniyle boğazından yaralanan sokak köpeği için ihbar üzerine Adana'daki hayvanseverler hareket geçti. Hayvanseverler, gittikleri köyde cami hoparlöründen anons yaptırarak buldukları köpeği tedavisi için Adana'ya getirdi. Köpeğin tedavisini üstlenen Melekler Yaşam Köyü Derneği Başkanı Emir Aydoğan, "Bizim için kilometrelerin bir önemi yok. Nerede olursa olsun yardıma muhtaç bir sokak hayvanı gördüğümüzde hemen arabamıza binip alıp getirip tedavilerine başlıyoruz" dedi.

Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Bayram Hacılı Mahallesi'nde bulunan Melekler Yaşam Köyü Derneği'nin (MEYAKO) sosyal medya hesabına Tokat'taki bir cami imamı tarafından yaralı köpek ihbarı yapıldı. Sokak köpeğinin boynundaki ip yüzünden yıllardır yaralı olduğunun belirtilmesi üzerine dernek yetkilileri harekete geçerek Tokat'a gitti. Bölgeye ulaşan ekipler, cami imamıyla görüşerek köpeği uzun süre aradı, ancak bulamadı.

CAMİ HOPARLÖRÜNDEN ANONS YAPTILARTokat'ın Çat beldesinde 6 gün kalan ekipler, köpeği bulamayınca cami imamıyla birlikte hoparlörden anons yaparak köylüleri uyardı. Yapılan anons sayesinde köpeği bulan köylüler, bulunduğu yeri ekibe bildirdi. Ekipler kısa sürede köpeğin bulunduğu noktaya giderek hayvanı uyuşturucu iğneyle yakalayarak kente getirdi. Tedavisine başlanan 'Özgür' ismi verilen yaralı köpeğin boynundaki ip veteriner hekimler tarafından çıkartıldı. Köpeğin 6 yaşında olduğunu belirten veteriner hekim Mert Bahşi, boynundaki ipin 5 yıldır bağlı olduğunu öğrendiklerini kaydetti.'BELKİ DE SON 1 AY ÖMRÜ KALMIŞTI'Köpeğin boynundan çıkan ipin bıraktığı tahribatın çok kötü olduğunu anlatan Bahşi, "Boyun bölgesi çok fazla yara almış. Boynundaki ip 3-4 santimetre deride yara açmış. Belki de son 1 ay ömrü kalmıştı diyebiliriz. İlk müdahalesini yaptık. Çıkacak sonuçlar neticesinde daha detaylı genel anestezi alıp, güzelce temizledikten sonra dikeceğiz. Daha sonra açık yara tedavisi uyguladıktan sonra iyi olacaktır. Tokat halkı köpeğin bulunması için seferber oldu. Emeği geçen herkese 'Özgür' adına teşekkür ediyorum" dedi.'BİZİM İÇİN KİLOMETRELERİN BİR ÖNEMİ YOK'Melekler Yaşam Köyü Derneği Başkanı Emir Aydoğan, köpeği klinik desteğin çok fazla yeterli olmadığı bir bölgede olması nedeniyle Adana'ya getirdiklerini anlatırken, şunları söyledi: "Veteriner arkadaşlarımızın desteğiyle Özgür'ü sağlığına kavuşturacağız. Tedavisi bittikten sonra derneğimiz bünyesinde yaşayacak. Bizim için kilometrelerin bir önemi yok. Nerede olursa olsun yardıma muhtaç bir sokak hayvanı gördüğümüzde hemen arabamıza binip alıp getirip tedavilerine başlıyoruz. Özgür gibi barınağımızda yaklaşık 150 tane köpeğimiz var. Bundan sonra geriye kalan hayatlarını en konforlu şekilde geçirmeleri için uğraşıyoruz. Çok gururlandığımız bir noktadayız artık."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI