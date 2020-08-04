Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi
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Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi

Isparta'da sandalyeden düşen Bilal Yılmaz, gittiği hastanede çekilen röntgen filminde 30 yıldır boynundaki havalı tüfek saçmasıyla yaşadığını öğrendi.

04.08.2020 12:44 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:49

Isparta'da sandalyeden düşen Bilal Yılmaz, gittiği hastanede çekilen röntgen filminde 30 yıldır boynundaki havalı tüfek saçmasıyla yaşadığını öğrendi.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde memur olarak görev yapan 40 yaşındaki iki çocuk babası Yılmaz, geçen hafta iş yerindeki sandalyenin kırılması sonucu düşüp başını duvara çarptı.

Hastaneye giden Yılmaz'ın, çekilen röntgen filminde boynunda havalı tüfek saçması olduğu görüldü.

Boynunda saçma olduğunu öğrencince büyük şaşkınlık yaşayan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, televizyonlardan gördüğü benzer olayların bu sefer kendi başına geldiğini söyledi.

Yıllardır boynunda bulunan saçmayı geçirdiği kaza sonucu tesadüfen öğrenmenin şaşkınlığını yaşadığını anlatan Yılmaz, "Röntgene girmeden önce görevliye üstümdeki metalleri çıkarttığımı belirttim. Ancak boynumda metal olduğunu söyleyince ilk başta bir anlam veremedim. Sonra çocukken yaşadığım olay aklıma geldi. 10 yaşındayken tarlada fare avladığımız sırada bir arkadaşımın tüfeğinden çıkan saçma bana isabet etmişti. Saçmanın boynuma girmediğini düşünmüştüm." diye konuştu.

Doktorların yönlendirmesine göre hareket edecek

Bugüne kadar saçmadan kaynaklı bir rahatsızlığı olmadığını aktaran Yılmaz, bundan sonraki süreci, doktorların yönlendirmesine göre yürüteceğini dile getirdi.

Saçmanın, şah damarına çok yakın bir bölgede durduğunu öğrendiğini vurgulayan Yılmaz, "Başıma bu kaza gelmemiş olsaydı, saçmadan haberdar bile olmayacaktım. Bundan sonraki süreç farklı ilerleyecek. Farklı doktorlara gideceğim. Saçmayla yaşamaya devam edecek miyim, bilmiyorum. Riskli bir bölgede. Doktor, '30 yıldır orada duran bir şeyi oynatmayalım' diyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, bugüne kadar geçerken x-ray cihazlarının zaman zaman alarm verdiğini, havalimanına bir kez giriş yapamadığını kaydetti.

"Zarar vermez, böyle kalmasında sakınca yok"

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Yavuz da saçmanın atar damar ya da toplar damara isabet etmesi halinde müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

Çıkarılması için cerrahi bir müdahale yapılması gerektiğini belirten Yavuz, "Bu saçma uzun yıllar orada kaldığı için yapışmıştır. Boşuna cerrahi bir operasyon geçirmiş olacak. Zarar vermez, böyle kalmasında sakınca yok. Cerrahi bir operasyonda risk oluşmaz." dedi.

Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi

Kaynak: AA

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