Boynunda en az 4 yıldır motor lastiğiyle gezen timsahı kurtarana para ödülü

30.01.2020 23:20 | Son Güncelleme: 30.01.2020 23:20

Endonezya'da, yıllardır yardım bekleyen bir timsahın boynundaki motosiklet lastiğini çıkarıp hayatta kalmayı başarana para ödülü vadedildi.



Orta Sulawesi'nin başkenti Palu'daki bir nehirde yaşayan hayvanın boynunda lastik olduğu ilk kez 2016 yılında fark edilmişti. Yetkililerin tüm çabalarına rağmen timsahı kurtarma çabaları sonuçsuz kaldı. Bu arada, boynunu saran motor lastiğinin hayvanda giderek solunum sorunu yarattığı gözlemlendi. Euronews.com'da Görüntüle