Boynuna sarılı iple çocukları tarafından ölü bulundu
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Boynuna sarılı iple çocukları tarafından ölü bulundu

Boynuna sarılı iple çocukları tarafından ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, evli ve 7 çocuk annesi Ayşe T. (40), evde çocukları tarafından ölü bulundu.

DİYARBAKIR'da, evli ve 7 çocuk annesi Ayşe T. (40), evde çocukları tarafından ölü bulundu. Boynuna ip sarılı olan Ayşe T.'nin intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Olay, sabah saatlerinde, Silvan ilçe merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Evde Ayşe T.'nin hareketsiz yattığını gören çocukları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ayşe T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde, Ayşe T.'nin boynuna sarılı ip tespit edildi. İntihar etmiş olma ihtimali değerlendirilen Ayşe T.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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