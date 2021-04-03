Boynuna plastik kova takılan köpeği bekçiler kurtardı
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Boynuna plastik kova takılan köpeği bekçiler kurtardı

Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel
Boynuna plastik kova takılan köpeği bekçiler kurtardı

Sakarya'da plastik kelepçe ile boynuna plastik kova geçirilen köpeği mahalle bekçileri kurtardı.

Sakarya'da plastik kelepçe ile boynuna plastik kova geçirilen köpeği mahalle bekçileri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Serdivan ilçesinde devriye gezen mahalle bekçileri, bir köpeğin boynuna plastik kelepçe kullanılarak plastik kova bağlandığını fark etti.

Köpeğin yanına yaklaşan bekçiler kesici alet yardımıyla kovayı keserek köpeğin boynundan çıkardı.

Boynundaki kovadan kurtulan köpeğin ön ayaklarıyla bekçilere sarıldığı an kamerayla kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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