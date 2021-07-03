Boynuna ip dolanan caretta carettayı cam parçası ile kurtardılar
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Boynuna ip dolanan caretta carettayı cam parçası ile kurtardılar

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci - Haberler | Güncel

- Boynuna ip dolanan caretta caretta'yı cam parçası ile kurtardılar Antalya'nın Serik ilçesinde boynuna dolanan ip nedeniyle mahsur kalan caretta carettayı vatandaşlar cam parçası ile kurtardı.

- Boynuna ip dolanan caretta caretta'yı cam parçası ile kurtardılar

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde boynuna dolanan ip nedeniyle mahsur kalan caretta carettayı vatandaşlar cam parçası ile kurtardı. Vatandaşların camla ipi kesme mücadeleleri saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Serik ilçesine bağlı Bogazkent mahallesinde sahilden karaya yumurta bırakmak için çıkan caretta caretta'nın boynundaki ipi fark eden vatandaşlar hemen yardıma koştu. Yanlarında kesici alet bulamayan vatandaşlar, çevreden buldukları cam ile caretta carettanın boynundaki ipi kesti. İpin kesilmesinin ardından caretta caretta alkışlarla denize uğurlandı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Vatandaşlar ipi kesebilmek için uzun süre çaba sarfetti. Caretta carettanın sürekli hareket etmesi nedeniyle zorlana vatandaşlar, yüzgeçlerinden tuttukları caretta carettanın boynundaki ipi uzun uğraşlar sonucu kesebilme anları saniye saniye görüntülere yansıdı.

Boynuna ip dolanan caretta carettayı cam parçası ile kurtardılar
Boynuna ip dolanan caretta carettayı cam parçası ile kurtardılar
Boynuna ip dolanan caretta carettayı cam parçası ile kurtardılar
Boynuna ip dolanan caretta carettayı cam parçası ile kurtardılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci

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