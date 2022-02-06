Boynuna çöp kutusu kapağı takılan köpeği belediye personeli kurtardı - Haberler
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Boynuna çöp kutusu kapağı takılan köpeği belediye personeli kurtardı

İhlas Haber Ajansı, Rıdvan Bostancı - Yerel
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Boynuna çöp kutusu kapağı takılan köpeği belediye personeli kurtardı Karabük'ün Eflani ilçesinde boynuna çöp kutusu kapağı takılan köpek belediye personeli tarafından kurtarıldı.

KARABÜK (İHA) - Boynuna çöp kutusu kapağı takılan köpeği belediye personeli kurtardı

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde boynuna çöp kutusu kapağı takılan köpek belediye personeli tarafından kurtarıldı.

Eflani ilçesinde bir sokak köpeğinin boynuna takılan çöp kutusu kapağını gören vatandaşlar durumu belediye personeline bildirdi. Ekiplerin yardım etmeye çalışmasına rağmen kaçan köpek üçüncü gün sonunda yakalandı. Boynundaki cisim kesilerek kurtarılan köpek özgürlüğüne kavuşturuldu.

Boynuna çöp kutusu kapağı takılan köpeği belediye personeli kurtardı

Boynuna çöp kutusu kapağı takılan köpeği belediye personeli kurtardı

Boynuna çöp kutusu kapağı takılan köpeği belediye personeli kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Yerel

Karabük, Köpek, Yerel, Güncel, Haber

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