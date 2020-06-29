Boyner, yaz tatili ihtiyaçlarını bir arada sunuyor
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Boyner, yaz tatili ihtiyaçlarını bir arada sunuyor

Boyner, mayo ve bikiniden şorta, gözlükten plaj çantasına, şapkadan sandalete kadar plajda ihtiyaç duyulan tüm parçaları bir arada sunuyor.

Boyner, yaz tatili ihtiyaçlarını bir arada sunuyor
29.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:04

Boyner, mayo ve bikiniden şorta, gözlükten plaj çantasına, şapkadan sandalete kadar plajda ihtiyaç duyulan tüm parçaları bir arada sunuyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, 2020 plaj koleksiyonunda, sezonun trend renklerinden oluşan mayo ve bikini modellerinin yanı sıra yeniden yorumlanan klasik kesimler de bulunuyor.

Sezonun trend parçalarından fırfırlı, tek omuz, belden kemerli, yüksek belli bikini ve mayo seçenekleri kadınların beğenisine sunuluyor.

Boyner'in erkekler için sunduğu 2020 plaj koleksiyonunda ise farklı desen ve renkleriyle şortlar ve şort mayolar ön plana çıkıyor. Slim fit kesimler ve canlı renklerle oluşturulmuş çiçek desenli, grafiti baskılı şortlar Boyner'de erkeklerin beğenisine sunuluyor.

Çocuklar için de geniş bir plaj koleksiyonu sunan Boyner, dünyaca ünlü markaların bikini, mayo, şort, terlik ve deniz ayakkabılarını bir araya getiriyor.

Boyner'de ayrıca, kadın, erkek ve çocuklar için her zevke hitap eden şapkalar, gözlükler, terlikler, sandaletler ve plaj havluları gibi aksesuarlar da bulunuyor.

Kaynak: AA

Manşet

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