Boyner Viaport mağazası açıldı

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - Boyner, yeni mağazasını Pendik Viaport Alışveriş Merkezi'nde açtığını duyurdu.

Boyner'in yeni nesil mağazacılık konseptiyle tasarladığı, graffiti sanatçılarının çalışmalarının ve yeni nesil vitrin alanlarının yer aldığı Viaport mağazası 13 Şubat itibarıyla alışveriş severler ile buluştu.

"ALIŞVERİŞ DENEYİMİNDEN ÖTESİNİ SUNUYORUZ"

Boyner Viaport mağazası hakkında görüşlerini paylaşan Boyner Büyük Mağazacılık CEO'su Eren Çamurdan, "Yaşayan ve sürekli kendini yenileyen, müşteri deneyimini odağında tutan mağaza tasarımlarımıza bir yenisini daha eklediğimiz için mutluyuz. Pandeminin de etkisi ile e-ticarete olan ilgi artsa da fiziksel mağazaların kendilerini yenileyerek bu rekabette pasta payını almayı sürdüreceklerini düşünüyorum. Bu bakış açısıyla Boyner mağazalarını sadece alışveriş deneyimi değil yaşam tarzı ve deneyim sunan mekanlar haline getiriyoruz. Boyner Cadde mağazamız yenilikçi duruşumuzun ilk örneği oldu, sıradaki atılımlarımız ile bu duruşu güçlendirmeye devam edeceğiz. Tüm alışveriş severleri Viaport mağazamızı deneyimlemeleri için bekliyoruz." dedi