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Boyner, 'Temassız Mağazacılık' konseptiyle hizmet vermeye başladı

Boyner, 'Temassız Mağazacılık' konseptiyle hizmet vermeye başladı
06.05.2020 16:30 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:30

Boyner, en üst seviyede aldığı hijyen önlemleriyle müşterilerinin acil ve önemli ihtiyaçları için nöbetçi mağazalarında hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Boyner, en üst seviyede aldığı hijyen önlemleriyle müşterilerinin acil ve önemli ihtiyaçları için nöbetçi mağazalarında hizmet vermeye başladığını duyurdu.

19 Mart'ta koronavirüs salgınının yavaşlatılmasına destek olmak amacıyla mağazalarını geçici olarak kapatan Boyner, müşterileri ile yeniden buluşmak ve onların acil ihtiyaçlarına çözümler sunmak için 'temassız mağazacılık' konseptiyle nöbetçi mağazalarını devreye aldı. Marka, İstanbul'da Şaşkınbakkal, Vadistanbul, Metropol İstanbul, İzmir'de Balçova Kipa, Çiğli Kipa, Antalya'da Migros Boyner mağazaları ile Mersin'de YKM Forum nöbetçi mağaza olarak 'temassız mağazacılık' konseptiyle haftanın 4 günü 12.00-18.00 saatleri arasında müşterilerle buluşmaya başladığını duyurdu.

Boyner, nöbetçi mağazalarında müşterilerinin güvenle alışveriş yapabilmesi için pek çok hijyen önlemini uyguladığını belirtti. Marka, önlemleri şu başlıklar altında açıkladı:

Aynı anda sınırlı sayıda maskeli misafir ağırlanıyor, ateş ölçümü yapılıyor

Nöbetçi mağazaların girişinde müşterilerin ateşi ölçülüyor, maske ve eldivenler hazır bulunduruluyor. Maskeli olması koşuluyla aynı anda 20 misafir mağazada ağırlanıyor. Girişte yer alan el dezenfektanı uygulamasının yanı sıra mağazanın farklı alanlarında müşterilerin kullanabileceği dezenfektan losyonları yer alıyor.

Tek tuş ile kabin dezenfeksiyonu

Mağaza içi havanın sürekli temizlenmesi için UV-C filtreli hava temizleme cihazı kullanılıyor. Bu cihaz saatte 300 metreküp havayı mikrobiyal açıdan sterilize ederek havadaki hastalık yapan tüm virüs, bakteri ve zararlı mikroorganizmaları öldürüp yok ediyor. Mağaza soyunma kabinlerinde, müşteri içeri girmeden tek tuş ile dezenfekte edebilen bir teknoloji yer alıyor.

Ürün sterilizasyon kabinleri

Bunların yanı sıra müşterilerin denedikleri ürünlerin sterilize edilmesi için mağazanın içinde özel ürün sterilizasyon kabinleri bulunuyor. Nöbetçi mağazalarda müşterilerin denediği ürünler bu kabinlerde UVC ışınları ile sterilize ediliyor. Ayakkabı deneme alanında ise müşterilere tek kullanımlık çoraplar veriliyor.

Sosyal mesafe uyarıları ve düzenli aralıklarla sterilazasyon

Mağaza içinde ve kasa önünde zeminde sosyal mesafeyi hatırlatan görseller bulunuyor. Sadece dezenfeksiyon faaliyetleri ile uğraşan ayrı bir temizlik ekibi ortak kullanım alanlarını düzenli olarak sterilize ediyor.

Kasada temassız ödeme ve ücretsiz eve teslimat

Kasada müşteriler temassız ödemeye yönlendiriliyor. Ödeme sonrasında karşılıklı fiziki alışverişi önlemek için faturalar SMS ile müşterilere gönderiliyor. Ayrıca müşteriler isterse beğendikleri ürünün poşetli eşi, kargo ile ücretsiz olarak adreslerine teslim ediliyor.

Düzenli ateş kontrolü, maske, eldiven ve siperlik kullanımı

Mağazada çalışan tüm personelin sağlık ve ateş durumu düzenli olarak kontrol ediliyor. Tüm personel çalışma saatleri boyunca eldivenli, maskeli ve pleksi siperlik ile hizmet veriyor. 2 saatte bir tüm personel ellerine dezenfektan uyguluyor, ayrıca kullandıkları eldivenler ve maskeler yenileri ile değiştiriliyor.

Önümüzdeki dönemde farklı lokasyonlarda da nöbetçi mağazaları devreye almak üzere hazırlıklarını yapan Boyner, kontrollü bir şekilde normale dönüş için 'temassız mağazacılık' konsepti ile müşterilerinin karşısına çıkacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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