Boyner, "Seninle Tamam" projesiyle ev kadınlarına istihdam yaratıyor

04.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:42

Boyner, ev kadınlarını istihdam etmeye yönelik "Seninle Tamam" projesiyle daha önce hiç çalışmamış ya da çeşitli nedenlerden dolayı çalışma hayatına ara vermek durumunda kalmış kadınlara iş imkanı sunuyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, iş deneyimi olmayanlara da açık olan söz konusu projede, çalışma saatleri de esnek tutuluyor. Çocuğunu okula bırakma veya karşılama gibi zorunlulukları olan kadınlar çalışma saatlerini kendi programlarına göre düzenleyebiliyor ve projeyle ilk etapta 100 kişinin meslek sahibi olması hedefleniyor.

"Seninle Tamam" projesi, şimdiye kadar çalışmamış, çocuk sahibi olduktan sonra çalışma hayatına ara vermiş ve sonrasında da iş hayatına dönememiş kadınları Boyner'de çalışmaya davet ediyor.

Proje, kadınlara kendi belirleyecekleri çalışma saati opsiyonlarıyla işe başlama özgürlüğü sunuyor. Bu sayede, çocuklarını okula götürmek ya da onları karşılamak zorunda olan kadınların, iş hayatına atılmalarında ya da geri dönmelerinde karşılaştıkları en büyük dezavantajlardan biri ortadan kalkıyor.

Firmanın mağazalarına satış, satış destek, operasyon, müşteri ilişkileri gibi farklı pozisyonlarda işe alınan adaylar Boyner'in sunduğu eğitim olanaklarından faydalanabiliyor. Verilen eğitimlerle mağazacılık mesleğini öğrenen adaylar, çalışmaya, kazanmaya ve fark yaratmaya hazırlanıyor.

"Çalışmak isteyen tüm ev kadınlarının yanındayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ebru Vardar, insan kaynağını güçlendirme hedeflerini sosyal sorumluluk bakış açısıyla birleştirip bu projeyi başlattıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Boyner olarak, yeni mağazalar ve mevcut mağazalardaki büyümeye bağlı olarak her yıl düzenli olarak yeni işe alımlar gerçekleştiriyoruz. 37 ilde yaklaşık 6 bin çalışanımızla Türkiye'nin en önemli işverenleri arasında yer alıyoruz. Bu yıl insan kaynağımızı güçlendirme hedefimizi, sosyal sorumluluk bakış açısıyla birleştirerek 'Seninle Tamam' projesini başlattık. Bu proje ile ev kadınları için istihdam yaratıyoruz. Kadınlara geç kalmış hissetmeden çalışma, kazanma ve meslek sahibi olma fırsatı sunuyoruz. İşe geliş-gidiş saatlerini kendi şartlarına göre ayarlayarak 'Çocuğumu kim okula bırakacak' diye düşünmedikleri daha rahat bir çalışma hayatı yaratıyoruz. Deneyimim yok diye endişe etmeden, işi öğrenebilecekleri eğitimler vererek meslek sahibi olmalarına yardımcı oluyoruz. Kısa süre önce başlattığımız projenin, ev kadınlarını çok sevindirdiğini görüyoruz. Doğru bir projeyi hayata geçirdiğimizin kanıtı olan bu yoğun ilgi bizi mutlu ediyor. Boyner olarak çalışmak isteyen tüm ev kadınlarının yanındayız. Elde edeceğimiz yeni başarılarda onların önemli katkıları olacağına inancımız tam. Bu nedenle kadınlara yeter ki sen iste, Boyner seninle tamam' diyoruz."

Boyner, bu yeni projesiyle daha çok kadını iş gücüne katarken, insan kaynağını güçlendiriyor. İlk etapta İstanbul, İzmir ve Ankara'da başlayan proje, diğer şehirlerde de uygulanacak.

Adaylar, başvurularını Kariyer.net ve Secretcv.com üzerinden yapabiliyor.

Kaynak: AA