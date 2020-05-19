Boyner, Ramazan Bayramı'na hazır Boyner, alışverişi kolaylaştıran kampanyalarıyla bayram coşkusunu mağazalarına ve internet mağazası boyner.com.tr'ye taşıdı.

Boyner, alışverişi kolaylaştıran kampanyalarıyla bayram coşkusunu mağazalarına ve internet mağazası boyner.com.tr'ye taşıdı.

Boyner'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, bu bayramda da müşterilerini mutlu edecek birçok sebebi bir araya getiriyor.

Yüzlerce markadan, binlerce ürünün yer aldığı Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr'de, bir ailenin tüm üyelerinin bayram ihtiyaçları için ayrıcalıklı fırsatlar yer alıyor.

Evlerde karşılanacak bu Ramazan Bayramı'nda Boyner mağazalarını ve internet mağazasını bayram alışverişi için ziyaret eden misafirler, hem kendileri hem de sevdikleri için çok sayıda seçeneğe bir arada ulaşıyor.

Müşterilerinin her zaman yanında olan Boyner, alışverişi kolaylaştıran kampanyalarıyla bayram coşkusunu mağazalarına ve internet mağazası boyner.com.tr'ye taşıyor.

Kaynak: AA