Boyner, Mağazacılar Günü'nü kutladı

14.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:10

Türkiye'de ilk kez 2012 yılında Boyner Grup'un öncülüğünde kutlanmaya başlanan 12 Aralık Mağazacılar Günü, bu yıl sekizinci kez kutlandı.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Boyner, 12 Aralık Perşembe günü tüm Türkiye genelinde 38 ildeki 112 mağazasında, "12 Aralık Mağazacılar Günü"nü renkli etkinliklerle kutladı.

Perakende sektöründe çalışan tüm çalışanların şirketlerine ve ülke ekonomisine yaptığı büyük katkının ön plana çıktığı bu özel günde Boyner mağazaları, müşterilerin de katılımıyla renklenen pek çok etkinliğe sahne oldu.

Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarda pastalar kesildi, çekilişler yapıldı. Özel gün, danslar ve halaylarla kutlanırken birçok mağazada müşterilerin ve turistlerin de danslara katılması renkli anlar yaşattı.

Eğlenceli etkinliklerin yanı sıra bu yıl "Boyner Mağazacıları Arası En İyi Şarkı Yarışması" yapıldı. Yarışmada "en heyecanlı", "en yenilikçi", "en tutkulu" temalarından yola çıkarak şarkılar besteleyen Boyner çalışanları, besteledikleri şarkılar için kısa video klipler de çekti. En çok beğenilen parçaların Türkçe rap tarzında yapılması dikkati çekerken, Bursa Sur Yapı Boyner'den Sertan Kuşaksızoğlu birinciliği elde ederek 3 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

"Bu mesleğe gönül vermiş tüm meslektaşlarımı kutluyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Eren Çamurdan, şunları kaydetti:

"İşimiz insana dokunan, insanların yoğun emeğiyle ve gayretiyle var olan özel bir iş. Mağazacılık, çalışanların omuzlarında yükselen, onların özverisiyle büyüyen zor ama bir o kadar da keyifli mesleklerden biri. Tüm müşterilerin hayatına dokunan, ülkemize büyük değer katan ve sadece bir gün değil her gün alkışı hak eden bu mesleğe gönül vermiş tüm meslektaşlarımı 12 Aralık Mağazacılar Günü vesilesiyle tekrar tebrik ediyorum."

Eren Çamurdan, Boyner'in tüm mağaza çalışanlarının mutluluk ve motivasyonlarını artıran pek çok etkinliğe imza atmaya devam edeceğini aktardı.

Kaynak: AA