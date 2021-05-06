Boyner Lojistik Genel Müdür Yardımcılığı'na Anıl Haşimoğlu getirildi

Boyner Büyük Mağazacılık Lojistik Genel Müdür Yardımcılığına yeni atama gerçekleştirildi.

Boyner Büyük Mağazacılık Lojistik Genel Müdür Yardımcılığına yeni atama gerçekleştirildi.

Boyner açıklamasına göre, yeni dönemdeki organizasyon yapısını All-line olarak adlandırdığı, fiziksel ve dijital tüm kanallarında zengin ve farklı müşteri deneyimi stratejisi doğrultusunda şekillendiren Boyner'de üst düzey bir atama gerçekleşti. Boyner Büyük Mağazacılık Lojistik genel müdür yardımcılığına Anıl Haşimoğlu seçildi.

Lojistik sektöründe 16 yıllık güçlü deneyimi olan Anıl Haşimoğlu, Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Yüksek Mühendislik derecesini Purdue Üniversitesi'nde tamamlayan ve Yeditepe Üniversitesi'nde Lojistik Sistem Yönetimi ve Mühendisliği yüksek lisans eğitimi alan Haşimoğlu profesyonel kariyerine 2005 yılında Horoz Lojistik'te Lojistik Uzmanı olarak başladı ve sırasıyla Lojistik Hizmetleri Müdürü, Satış Direktörü, Kontrat Lojistik Direktörü ve Lojistik ve İş Geliştirme Direktörü olarak görev aldı. Haşimoğlu, 2017 yılından bu yana Flo'da yurt içi ve yurt dışı offline ve online süreçlerden sorumlu Lojistik Direktörü olarak görev yapıyordu.

Anıl Haşimoğlu, yeni görevinde Boyner'in Omni-channel stratejisi ve online perakendede büyüme hedeflerine katkı sağlayacak lojistik süreçlerine liderlik edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan