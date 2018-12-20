Boyner'in Yılbaşı Kampanyası Devam Ediyor

Boyner 31 Aralık'a kadar devam edecek yeni kampanya kapsamında, 400 TL ve üzeri alışveriş yapan müşterilerine, 100 TL'lik çek hediye ediyor.

Yılbaşı coşkusunu doyasıya yaşatmayı amaçlayan Boyner'de, yıl sonu kampanyaları devam ediyor. Müşterilerine bu dönemde daha kolay ve keyifli bir alışveriş deneyimi sunmak için art arda yeni kampanyalar tasarlayan marka, perakende sektörüne hareketlilik getirmeyi hedefliyor. Bine yakın markanın milyonlarca ürün seçeneğine tek bir noktadan ulaşabilen müşteriler, kampanyalar ve avantajlı fiyatlardan da faydalanma fırsatı buluyor.

Boyner tarafından yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık'a kadar devam edecek yeni kampanya kapsamında Boyner mağazalarından kozmetik dışı kategorilerde 400 TL ve üzeri alışveriş yapan müşterilerin 100 TL hediye çeki kazanacağı bildirildi.

Açıklamanın devamında şunlar yer aldı:

"Giyim, aksesuar, ayakkabı, spor giyim veya ev dekorasyonu gibi kategorilerinden avantajlı fiyatlarla alışveriş yapabilen müşteriler, Boyner'in kampanyasından yararlanabiliyor." - İstanbul

Kaynak: DHA