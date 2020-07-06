Boyner'in Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu oldu Nurçin Koçoğlu, 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Boyner'de "Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı" olarak göreve başladı.

Nurçin Koçoğlu, 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Boyner'de "Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı" olarak göreve başladı.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, şirkette üst düzey atama gerçekleşti.

Buna göre, Boyner'in Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu oldu.

açıklamada verilen bilgilere göre, Türkiye'nin farklı sektörlerinin önde gelen şirketlerinde deneyimlediği 20 yıl yöneticilik tecrübesi bulunan Nurçin Koçoğlu, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu.

Fransa'daki Grenoble Ecole de Management Üniversitesi'nde "Dijital İş Stratejisi" eğitimi alan Koçoğlu, profesyonel kariyerine Mercedes-Benz Türk'te başladıktan sonra Turkcell'e geçiş yaptı ve burada 7 yıl boyunca Pazarlama fonksiyonunun farklı birimlerinde yöneticilik görevinde bulundu.

Ardından Hepsiburada'da Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü ve İcra Kurulu Üyeliği görevini üstlenen Koçoğlu, daha sonra aynı unvanla Media Markt bünyesinde yer aldı.

2015 yılında Kurumsal Pazarlama İletişimi Direktörü olarak marka birleşmesi sırasında Türk Telekom'da görev alan Koçoğlu, 2017 yılında danışmanlık şirketi Canvas'ı kurdu.

Nurçin Koçoğlu Boyner Büyük Mağazacılık bünyesindeki yeni görevinde Boyner'in fiziksel mağazacılık ve online kanallarının tüm pazarlama ve marka stratejisi süreçlerinin ve Morhipo da dahil müşteri hizmet kanallarının entegre yönetilmesine liderlik yapacak.

Kaynak: AA