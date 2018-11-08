Boyner'in 'Çılgın Kelebek' Alışveriş Şenliği Başlıyor

Boyner'in, yılda iki defa kere düzenlediği ve her sezon milyonlarca kişinin faydalandığı 'Çılgın Kelebek' indirimi, 9 Kasım itibariyle başlıyor.

Boyner'in, yılda iki defa kere düzenlediği ve her sezon milyonlarca kişinin faydalandığı 'Çılgın Kelebek' indirimi, 9-10-11 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Yapılan açıklamada; kadın, erkek, çocuk giyimden, ayakkabı ve çantaya, spor giyim ve spor ayakkabıdan mont ve kabana, kozmetikten aksesuar ve ev tekstiline kadar 4 milyondan fazla ürüne net yüzde 50 indirimin uygulandığı Çılgın Kelebek kampanyası boyunca mağazalar saat 24.00'e kadar açık olacak.

Kampanya kapsamında 37 şehirdeki 118 Boyner mağazasına 2 milyondan fazla ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Ayrıca kampanya mağazaların yanısıra şirketin internet mağazasında da uygulanacak. - İSTANBUL