Boyner için çocuk giyim koleksiyonu hazırlayan Buse Terim, Antalyalılarla buluştu

25.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:18

Boyner için çocuk giyim koleksiyonu hazırlayan



Buse Terim, Boyner için çocukların en sevdiği karakterlerden ve en son trendlerden ilham alınarak hazırladığı Buse Terim X Boyner koleksiyonunun tanıtımı kapsamında Antalya'yı ziyaret etti.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, bu sezon çocuk giyim kategorisinde en çok ses getiren koleksiyonlardan birine imza atan Buse Terim ve Boyner, yapılan başarılı iş birliğinin detaylarını paylaşmak için Türkiye'nin farklı şehirlerinde modaseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Geçen haftalarda Trabzon ve Gaziantep'i ziyaret eden Buse Terim ve Boyner'in yeni durağı ise Antalya oldu. Antalya Migros AVM'de düzenlenen söyleşide koleksiyonun hikayesini ve kendisiyle ilgili merak edilenleri paylaşan Buse Terim, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

"Tüm çocukların ve kızlarımın da beğeneceği bir koleksiyon yapmak istedim"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Buse Terim, perakende sektörünün lider markası Boyner ile iş birliği yapmanın kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Buse Terim X Boyner koleksiyonu ile yeni sezonda Boyner'in çocuk giyim kategorisine farklı bir renk ve heyecan katmak istedik. Güncel çizgilerle tasarlanan, tüm çocukların seveceği bir koleksiyon yapma hedefiyle yola çıktık. Hem güncel trendler hem de masal karakterleri bana ilham verdi. Tütülü eteklerden trend botlara, sweatshirtlerden özel günlerde giyilebilecek şık elbiselere ve kıyafetlere kadar sezonun hit parçaları olacağını düşündüğümüz bir koleksiyon yarattık. Kendi kızıma da keyifle giydirdiğim, heyecan verici bir koleksiyon oldu. Ayrıca, Baby on the Go patik koleksiyonumuzdan kız ve erkek bebekler için 3'er patik modelini Boyner X Baby on the Go adıyla sadece Boyner'e özel olarak hazırladık. Tüm Antalyalıları çocukları ile birlikte yeni koleksiyonumuzu keşfetmeye davet ediyorum. Bu keyifli iş birliğimiz, ilkbahar-yaz 2020 sezonunda da devam edecek. Minikleri, çok renkli ve eğlenceli bir koleksiyonun beklediğini şimdiden söyleyebilirim."

"Buse Terim X Boyner Çocuk Koleksiyonu", Antalya ile birlikte İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Gaziantep, Bursa, Diyarbakır, Trabzon, Hatay, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Rize, Sakarya ve Samsun'daki toplam 39 Boyner mağazasında ve boyner.com.tr'de aileler ve miniklerle buluşuyor.

Kaynak: AA