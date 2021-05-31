Boyner Gurme, özel lezzetleri sofralara getiriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Boyner Gurme, özel lezzetleri sofralara getiriyor

Boyner Gurme, özel lezzetleri sofralara getiriyor
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Boyner, gurme kategorisini seçili mağazalarında ve boyner.com.tr'de hayata geçirdi.

Boyner, gurme kategorisini seçili mağazalarında ve boyner.com.tr'de hayata geçirdi.

Şirket açıklamasına göre, Boyner Gurme kategorisinde dünya mutfağından birçok lezzetin yanı sıra organik ve doğal ürünler, atıştırmalıklar ve içecekler de yer alıyor.

Boyner Gurme kategorisinde yer alan baharatlar, soslar Uzak Doğu ve Avrupa başta olmak üzere dünya mutfağının özlenen restoran lezzetlerini, farklı kültürlerin deneyimlerini bir araya getirerek pratik ve lezzetli sofralar hazırlamaya yardımcı oluyor.

Boyner Gurme, İtalya'nın siyah mürekkepli spagettilerinden pesto soslara ve porçini mantarına, Uzak Doğu mutfağının imzası birbirinden lezzetli soya ve köri soslarına varan geniş bir seçkiyi mutfağa getiriyor.

Alanında uzman ve güvenilir markalar ve gıda üreticileri ile çalışan Boyner, gurme kategorisinde "Kadınların Elinden" gibi yerli üreticilerin organik ürünlerine de yer veriyor. Ayrıca, Türk kahvesinden filtre kahveye kadar birçok kahve çeşidi, Şekerci Cafer Erol markalı şeker ve lokumlar, organik tahıl ve bakliyatlar, trüf mantarları gibi birçok gurme lezzeti bir arada sunuyor.

Boyner, gurme kategorisinde yer alan ürün gamını müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını yakından takip ederek sürekli olarak genişletmeye devam ediyor.

Boyner Gurme, Vadistanbul ve İstinye Park mağazaları ile boyner.com.tr'de müşterileriyle buluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Sedat Peker Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Hadise Müge Anlı Seda Sayan İlker Kaleli
Spor Ali Koç Gervinho Ozan Tufan Şenol Güneş Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Boyner Gurme, özel lezzetleri sofralara getiriyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 14:00:31. #1.15#

title