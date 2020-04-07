SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Boyner Grup'tan koronavirüsle mücadeleye 3 milyon lira destek - Ekonomi
Koronavirüs, Altınyıldız, Türkiye, Boyner, Ekonomi

Boyner Grup'tan koronavirüsle mücadeleye 3 milyon lira destek

Boyner Grup, Türkiye'nin Covid-19 salgınıyla mücadelesine destek için 3 milyon lira kaynak ayırdı.

07.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:15
Boyner Grup'tan koronavirüsle mücadeleye 3 milyon lira destek

Boyner Grup, Türkiye'nin Covid-19 salgınıyla mücadelesine destek için 3 milyon lira kaynak ayırdı.

Boyner Grup'tan yazılı yapılan açıklamada, "Ülkemizin Covid-19 salgınıyla mücadelesine destek için 3 milyon lira kaynak ayırdık. Sağlık çalışanlarımıza sağladığımız ve sağlamaya devam edeceğimiz 2 milyon lira tutarındaki ayni katkıya ek olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na da 1 milyon lira ile destek veriyoruz" denildi

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Lokman Hekim Sağlık Vakfı işbirliğiyle sağlık kurumları ve sağlık çalışanlarının kullanımı için Altınyıldız ve Boyner'in tedarik ettiği 50 bin 000 cerrahi maske ve 5 bin 500 koruyucu tulum bağışlıyoruz. Tıbbi malzeme bağışlarımız önümüzdeki günlerde de devam edecek. 

"Boyner, Morhipo ve Altınyıldız Classics markalarımızın mağaza ve depolarında bulunan ürün (t-shirt, iç giyim, pijama, battaniye, nevresim ve terlik) stoklarımızı, hepimizin iyi olması için kahramanca mücadele eden ve oteller ile yurtlarda kalan sağlık çalışanlarının ihtiyaç ve taleplerine açıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Holding ve Grup şirketlerimize ulaşan talepler doğrultusunda yaptığımız gönderimleri artırarak sürdürüyoruz.

"Ayrıca Altınyıldız kumaş fabrikamızın nisan ve mayıs üretim kapasitesinin bir bölümünü medikal tulum ve önlük kumaşı üretimine ayırdık. Mart ayı sonunda başlattığımız Ar-Ge çalışmasının tamamlanması ve ilgili kurumların onayının ardından seri üretimine başlamayı planladığımız yeni ürünümüzle önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak ek medikal tulum ve önlük kumaşı ihtiyacına destek olacağız.

"Ülkemizin ve müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet ve üretimimizi sürdürerek ve istihdam kaybı yaşamadan, bu zorlu sürecin üstesinden gelme konusunda kararlıyız. Boyner Grup Ailesi olarak, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, dokunabildiğimiz her noktaya yardım ederek toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Korona Diyarbakır'ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Ekonomi
Korona Diyarbakır'ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu Ekonomi
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu
Kredi çekenlerle ilgili emsal karar! Ücreti geri alabilirsiniz Ekonomi
Kredi çekenlerle ilgili emsal karar! Ücreti geri alabilirsiniz
Halkbank'ın destek paketi açıklamasının ardından esnaf bankaya koştu Ekonomi
Halkbank'ın destek paketi açıklamasının ardından esnaf bankaya koştu
Yavaş işi sıkı tutuyor! Binlerce Ankaralıya nakit desteği yapılacak Ekonomi
Yavaş işi sıkı tutuyor! Binlerce Ankaralıya nakit desteği yapılacak
136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön iznine bağlandı
Limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön iznine bağlandı
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor
Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor
Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Ücretsiz maske dağıtımı bugün başlıyor
Ücretsiz maske dağıtımı bugün başlıyor
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu
Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı
IMF: Koronavirüse karşı 1 trilyon dolarlık zırh kullanıma hazır
IMF: Koronavirüse karşı 1 trilyon dolarlık zırh kullanıma hazır
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak
Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak?
Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak?
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
Son dakika: VakıfBank 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledi
Son dakika: VakıfBank 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledi
Son dakika: Fitch Ratings'den güzel haber: Türkiye büyümesini sürdürecek
Son dakika: Fitch Ratings'den güzel haber: Türkiye büyümesini sürdürecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Engin Altay Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Hadise Simge Sağın Serdar Ortaç Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Fatih Terim Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Bursa Polis Antalya
Şu an buradasınız: Boyner Grup'tan koronavirüsle mücadeleye 3 milyon lira destek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 17:07:13. #1.15#
title