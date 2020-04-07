Boyner Grup'tan koronavirüs mücadelesine 3 milyon TL'lik destek
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Altınyıldız, Koronavirüs, Boyner, Güncel

Boyner Grup'tan koronavirüs mücadelesine 3 milyon TL'lik destek

Boyner Grup, Covid-19 salgınıyla mücadelesine destek için 3 milyon TL kaynak ayırdığını duyurdu.

07.04.2020 16:55 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:55
Boyner Grup'tan koronavirüs mücadelesine 3 milyon TL'lik destek

Boyner Grup, Covid-19 salgınıyla mücadelesine destek için 3 milyon TL kaynak ayırdığını duyurdu. Daha önce verdikleri 2 milyon TL'lik desteğe ek olarak 1 milyon TL destek verdiklerini duyurdu.

Boyner Grup, Covid-19 salgınıyla mücadelesine destek için 3 milyon TL kaynak ayırdığını duyurdu. Yapılan açıklama şunlara ifadelere verildi: "Grup, sağlık çalışanlarımıza sağladığımız ve sağlamaya devam edeceğimiz 2 milyon TL tutarındaki aynı katkıya ek olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na da 1 milyon TL ile destek veriyoruz. Aynı desteğimiz kapsamında; Lokman Hekim Sağlık Vakfı işbirliğiyle sağlık kurumları ve sağlık çalışanlarının kullanımı için Altınyıldız ve Boyner'in tedarik ettiği 50 bin cerrahi maske ve 5 bin 500 koruyucu tulum bağışlıyoruz. Tıbbi malzeme bağışlarımız önümüzdeki günlerde de devam edecek. Boyner, Morhipo ve Altınyıldız Classics markalarımızın mağaza ve depolarında bulunan ürün (t-shirt, içgiyim, pijama, battaniye, nevresim ve terlik) stoklarımızı, hepimizin iyi olması için kahramanca mücadele eden ve oteller ile yurtlarda kalan sağlık çalışanlarının ihtiyaç ve taleplerine açıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda holding ve grup şirketlerimize ulaşan talepler doğrultusunda yaptığımız gönderimleri artırarak sürdürüyoruz".

Açıklama şöyle sonlandı: "Ayrıca Altınyıldız kumaş fabrikamızın Nisan ve Mayıs üretim kapasitesinin bir bölümünü medikal tulum ve önlük kumaşı üretimine ayırdık. Mart ayı sonunda başlattığımız Ar-Ge çalışmasının tamamlanması ve ilgili kurumların onayının ardından seri üretimine başlamayı planladığımız yeni ürünümüzle önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak ek medikal tulum ve önlük kumaşı ihtiyacına destek olacağız. Ülkemizin ve müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet ve üretimimizi sürdürerek ve istihdam kaybı yaşamadan, bu zorlu sürecin üstesinden gelme konusunda kararlıyız. Grup olarak, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, dokunabildiğimiz her noktaya yardım ederek toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. #BirlikteDahaGüçlüyüz".

(İHA)

Kaynak: İHA

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