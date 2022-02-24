'Gönülden İşaret' projesiyle Boyner Grup çalışanlarına işaret dili eğitimi verilecek

İletişimde engelleri kaldırmak amacıyla başlatılan "Gönülden İşaret" projesi Boyner Grup ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirildi. Proje kapsamında çalışanların işaret dili öğrenmesi amaçlanıyor.

Boyner Grup, çalışanlarının işaret dili öğrenebilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü desteğiyle Gönülden İşaret projesini başlattı. Projede merkez ofis ve Boyner mağazalarında en az bir çalışanın işaret dili öğrenmesini sağlamak hedeflendi.

"İLETİŞİMDE ENGELLERİ KALDIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Projenin şirket değerlerinin ve sürdürülebilirlik hedeflerinin bir yansıması olduğunu söyleyen Boyner Grup İç Denetim, Risk Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Direktörü Dr. Emrah Özbay, "Temel değerlerimizden en önemlisini koşulsuz müşteri mutluluğu oluşturuyor. Boyner mağazalarında koşulsuz müşteri mutluluğunu artırabilmek, müşterilerimize daha yetkin ve daha kapsayıcı bir iletişim yelpazesiyle hizmet vermek, en önemlisi de müşterilerimizle aramızdaki sevgi ve iletişim bağını kuvvetlendirmek için "Gönülden İşaret" projesine başladık. Bu amacımızı projenin logosuna da yansıtmak istedik ve logomuzu işaret dilindeki 'seviyorum' imgesi ile bağdaştırarak tasarladık" diye konuştu.

EN FAZLA BAŞVURU ALAN GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ OLDU

Gönüllülük esası ile katılım gösterilen projenin Boyner Grup'ta en fazla başvuru alan gönüllü çalışma olduğunun altını çizen Emrah Özbay, "İlk etapta 100 kişinin eğitim almasını planladığımız proje için 400'ü aşkın başvuru aldık. Gönüllü olan tüm çalışanlarımızın eğitimlerini tamamlamasını sağlayabilmek için her şehirden bir mağaza seçmeyi önceliklendirerek eğitimleri fazlara böldük. Eğitimlerimiz 2022 boyunca devam edecek" dedi.

İLK GRUP 10 HAFTALIK EĞİTİMİNİ TAMAMLADI

Boyner Grup'a özel oluşturulan eğitim gruplarının 10 haftalık ve yaklaşık 40 saatlik bir eğitimden sonra katılım sertifikası almaya hak kazandığını belirten Emrah Özbay "Bu projeye özel olarak moda perakendesinde yer alan ve sık kullanılan temel kelimeler için bir sözlük oluşturduk. Projenin hayata geçirilmesi sürecinde İnsan Kaynakları, Akademi, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim departmanları aktif rol aldı. Eğitim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte işitme engelli çalışan sayısının artmasını ve yeni istihdam olanakları oluşturulmasını da hedefliyoruz. Projenin ilk dönem mezunları online mezuniyet töreni ile sertifikalarını aldı" şeklinde konuştu. Gönülden İşaret projesine katılarak engelsiz bir iletişim ortamı yaratmaya destek olan çalışanları adına DEM Derneği'ne de bağışta bulunduklarını hatırlatan Özbay, "Çalışanlarımız adına yaptığımız bu katkı, Türk İşaret Dili Tercümanlığı bölümünde yüksek lisans yapan işitme engelli öğrencilerin eğitimi için de burs desteğine dönüştü" dedi.

"ÇALIŞMANIN TÜRK İŞARET DİLİ'NİN YAYGINLAŞTIRILMASI ADINA ÖRNEK OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

İBB Engelliler Şube Müdürlüğü Müdürü Mesut Halıcı ise "Türk İşaret Dili, işitme engeli olan bireylerin iletişimini kolaylaştıran başlıca yöntemlerden biridir. İşitme engeli olan bireyler alışveriş, ziyaret, hastane gibi günlük işlerini giderebilmek için, dudak okuma ve yazarak iletişim kurmanın yanı sıra Türk İşaret Dili'ni kullanmaktadırlar. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak; işitme engeli olan bireylerle sağlıklı iletişim kurulması, Türk İşaret Dili'nin yaygınlaştırılması, birlikte yaşam kültürünün geliştirilmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla kamu ve özel sektörde Türk İşaret Dili eğitimlerini sürdürmekteyiz. Boyner Grup'la birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmanın sadece İstanbul'a değil, Türkiye'nin her yanına dokunmasını ve bu eğitimlerin herkes için örnek bir çalışma olmasını temenni ediyoruz" açıklamasında bulundu.