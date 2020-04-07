Boyner Grup’tan 3 milyon TL'lik destek Boyner Grup'tan yapılan açıklamada, "Sağlık çalışanlarımıza sağladığımız ve sağlamaya devam edeceğimiz 2 Milyon TL tutarındaki ayni katkıya ek olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na da 1 Milyon TL ile destek veriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Boyner Grup'tan yapılan açıklamada, "Sağlık çalışanlarımıza sağladığımız ve sağlamaya devam edeceğimiz 2 Milyon TL tutarındaki ayni katkıya ek olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na da 1 Milyon TL ile destek veriyoruz" ifadelerine yer verildi. Kaynak: Dunya.com