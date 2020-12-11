Boyner Grup'tan 12 Aralık Mağazacılar Günü açıklaması
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Boyner Grup'tan 12 Aralık Mağazacılar Günü açıklaması

11.12.2020 14:30 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:35
Boyner Grup'tan 12 Aralık Mağazacılar Günü açıklaması

Boyner Grup, 12 Aralık Mağazacılar Günü'ne özel yazılı bir açıklama yaptı.

Boyner Grup, 12 Aralık Mağazacılar Günü'ne özel yazılı bir açıklama yaptı. Gün için film hazırlayan ve sosyal medya giflerinde mağazacılık mesleğinin bambaşka olduğuna vurgu yapan şirket, "Mesleğini aşkla yapmanın tadı bambaşka. İşini her zaman aşkla yapan, her koşulda, gülümseyişiyle kalplere dokunan tüm mağazacılara binlerce teşekkürler. Mağazacılar Günümüz kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Boyner Grup'un öncülüğünde Türkiye'de ilk kez 2012 yılında hayata geçirilen 12 Aralık Mağazacılar Günü, sektörün diğer önemli markalarının da sahiplenmesiyle geleneksel hale gelerek kutlanmaya devam ediyor.

Markadan yapılan yazılı açıklamada, özellikle, müşterilere daha iyi hizmet vermek için canla başla çalışan ve markaların başarısında büyük payı bulunan mağaza çalışanlarını onurlandırmak amacıyla kutlanan Mağazacılar Günü'nün, artık perakende sektörünü ortak duygularda birleştiren özel günlerden biri olarak kabul edildiği vurgulandı.

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen giyim perakendesi sektöründe sahadaki asıl kahramanlar olan mağaza çalışanlarını kutlamanın ayrı bir anlam taşıdığını belirten şirket, bu sene 12 Aralık Mağazacılar Günü'nün pandeminin etkisi altında ve pandemi önlemlerine uyularak kutlanacağını dile getirdi.

8 BİN ÇALIŞANLA CANLI WEBİNAR

Açıklamanın devamında, "Türkiye'nin dört bir yanındaki tüm Boyner Grup çalışanlarına emek ve özverileri için teşekkür etmek ve birlikte kutlamak için 8 bini aşkın çalışanıyla 12 Aralık'ta saat 12: 00'de canlı webinarda bir araya gelecek. Ayrıca 12 Aralık Mağazacılar Günü için tutku ve heyecanla işini yapan her bir çalışanı adına Ecording iş birliğiyle birer tohum topu bağışlayarak dünyaya yeşil iz bırakmak için de bir adım attı" denildi.

Hazırladığı filmde ve sosyal medya giflerinde mağazacılık mesleğinin bambaşka olduğuna vurgu yapan Boyner Grup "Mesleğini aşkla yapmanın tadı bambaşka. İşini her zaman aşkla yapan, her koşulda, gülümseyişiyle kalplere dokunan tüm mağazacılara binlerce teşekkürler. Mağazacılar Günümüz kutlu olsun" açıklamasında bulundu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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