"Boyner Game Cup" turnuvasında oyun severler büyük ödül için yarışacak Sosyal medyada paylaştığı eğlenceli ve faydalı içeriklerle evde kalan takipçilerinin yanında olan Boyner, 13 Mayıs'ta başlayacak e-spor turnuvası Boyner Game Cup ile yepyeni bir heyecana ortak oluyor.

Sosyal medyada paylaştığı eğlenceli ve faydalı içeriklerle evde kalan takipçilerinin yanında olan Boyner, 13 Mayıs'ta başlayacak e-spor turnuvası Boyner Game Cup ile yepyeni bir heyecana ortak oluyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, "Boyner Game Cup"ta mücadele etmek için 5 bin 957 e-spor tutkunu kayıt yaptırdı.

"CS: GO" oyununda 5 kişiden oluşan takımlar mücadele ederken, "FIFA 20" oyununda ise bireysel katılan oyun severler hünerlerini gösterecek. Tüm takımlar ve oyun severler, toplam 30 bin TL değerinde ödül havuzundaki ödüller için kıyasıya mücadele edecek.

Turnuva kapsamında "CS: GO" oyununda; birinci olan takım 10 bin TL, ikinci olan takım 7 bin 500 TL, üçüncü olan takım 5 bin TL değerinde Boyner hediye çeki kazanma şansı yakalayacak.

"FIFA 20" oyununda ise birinci olan kişiye 3 bin 500 TL, ikinci olan kişiye 2 bin 500 TL, üçüncü olan kişiye ise 1500 TL değerinde Boyner hediye çeki sunulacak.

Kaynak: AA