Boyner Express'le Bodrum'da 3 saatte kapıya teslimat
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Boyner Express'le Bodrum'da 3 saatte kapıya teslimat

Boyner Express'le Bodrum'da 3 saatte kapıya teslimat
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Boyner, ekim ayında faaliyete geçirdiği Boyner Express ile şimdi de Bodrum'da 3 saatte kapıya teslimat hizmeti vermeye hazırlanıyor.

Boyner, ekim ayında faaliyete geçirdiği Boyner Express ile şimdi de Bodrum'da 3 saatte kapıya teslimat hizmeti vermeye hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş ortağı kargo şirketlerinin sunduğu hizmetlere ek olarak kendi dağıtım ağını geçen ekim ayında devreye sokarak lojistik ve teslimat sektörüne fark yaratan bir giriş yapan Boyner, şimdi de Bodrum'daki müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak bir hizmeti hayata geçiriyor.

Hizmet kapsamında, Boyner Express ile boyner.com.tr'de Bodrum'a özel hazırlanacak sayfa üzerinden verilen siparişler, 3 saat içinde veya müşterilerin tercih edeceği gün ve saatlerde istenen Bodrum adresine teslim edilecek.

Boyner yeni hizmeti ile sıcak Bodrum günlerinde alışverişi kolay ve keyifli hale getirirken Bodrum'daki Boyner müşterilerine hızlı, pratik ve eşsiz bir online alışveriş deneyimi yaşatacak.

Boyner Express Bodrum'un dikkat çekici diğer bir özelliği de kadın çalışanları olacak. En az yüzde 60 kadın çalışan prensibiyle faaliyete başlayan Boyner Express'in Bodrum operasyonunda da kadın kurye ve teslimat görevlileri görev alacak.

boyner.com.tr'de kadın giyiminden erkek giyime, çocuk giyimden genç aktif spor giyime, kozmetik ürünlerinden sandalet ve çantalara, ev dekorasyonuna kadar birçok ürün Boyner Express ile aynı gün Bodrum'daki Boyner müşterileriyle buluşacak.

Müşteriler isterlerse Boyner'in Bodrum Midtown AVM'de bulunan mağazasından ürün değişim ya da iadesini gerçekleştirebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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