Boyner Evde'den yılbaşına özel koleksiyon
21.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:02
Boyner Evde, yeni yılbaşı koleksiyonu sundu.
Boyner Evde, yeni yılbaşı koleksiyonu sundu.
Boyner açıklamasına göre, dekoratif objeler, sofra takımları, kokulu mumlar ve ev tekstili ürünleri Boyner Evde'nin yılbaşı koleksiyonunda öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor.
2021'e sayılı günler kala yılbaşı özelinde alışveriş yapmak isteyenler, Boyner mağazalarını ve boyner.com.tr'yi ziyaret edebiliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak