Boyner Dynamic Team koşusu 25 Eylül'de gerçekleştirilecek - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boyner Dynamic Team koşusu 25 Eylül'de gerçekleştirilecek

AA / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
Boyner Dynamic Team koşusu 25 Eylül'de gerçekleştirilecek

Düzenli fiziksel aktiviteye dayalı aktif yaşam tarzının önemine ve böyle bir yaşam tarzıyla hayatta daha iyi, daha zinde ve daha mutlu hissetmenin mümkün olduğuna inanan Boyner, herkesi Boyner Dynamic Team ile hafta sonu koşusuna davet ediyor.

Düzenli fiziksel aktiviteye dayalı aktif yaşam tarzının önemine ve böyle bir yaşam tarzıyla hayatta daha iyi, daha zinde ve daha mutlu hissetmenin mümkün olduğuna inanan Boyner, herkesi Boyner Dynamic Team ile hafta sonu koşusuna davet ediyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, "Sporu Büyük Yaşa" sloganı ile 25 Eylül Cumartesi günü Boyner Cadde mağazası önünde saat 16.00'da ısınma antrenmanı ile başlayacak koşu, 16.30-17.30 saatleri arasında Caddebostan sahilde devam edecek.

Toplamda 5 kilometre koşulacak etkinlikte koşucular, bir yandan günlük hayatın stresini atacak bir yandan da hareketli, eğlenceli ve sürprizlerle dolu bir hafta sonu geçirecek. Boyner ayrıca, etkinliğe katılan her sporsever için "Askıda Mama" bağışı yaparak patili dostlara da destek olacak. Boyner Dynamic Team koşuları gelecek dönemde farklı lokasyonlarda da devam edecek.

25 Eylül, Cumartesi günü Boyner Dynamic Team ile koşmak için, kayit.boyner.com.tr/kosu adresinden kayıt yaptırılabiliyor.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sergen Yalçın
Magazin Vladimir Putin İrem Derici Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Palabıyık Kerem Aktürkoğlu Mesut Özil
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Boyner Dynamic Team koşusu 25 Eylül'de gerçekleştirilecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 13:04:42. #1.12#