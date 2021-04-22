Boyner, Dockers ve Ecording'den "doğa dostu" iş birliği

Boyner'in Dockers ve sosyal girişim ecording ile yaptığı iş birliği kapsamında, Boyner mağazaları ve "boyner.com.tr"den satın alınan her Dockers ürünü doğaya tohum olarak dönecek.

Boyner'in Dockers ve sosyal girişim ecording ile yaptığı iş birliği kapsamında, Boyner mağazaları ve "boyner.com.tr"den satın alınan her Dockers ürünü doğaya tohum olarak dönecek.

Boyner açıklamasına göre, çevreci, etik ve sürdürülebilir moda anlayışını destekleyen koleksiyonlarını artırmayı ve bu alanda farkındalık oluşturmayı hedefleyen Boyner, yeni bir iş birliğine imza attı.