Boyner'den yeni yıla özel koleksiyon

Boyner, 2022 yılına özel yeni yıl koleksiyonunu hazırladığını duyurdu

Yeni yıl koleksiyonuna ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Erkekler için gömlek ve kazaklar, son birkaç sezonun vazgeçilmezleri sweatshirt ve sweatpant'ler, sırt, el veya seyahat çantaları, kemer-cüzdan setleri Boyner'deki zengin hediye alternatifleri arasında yer alıyor. Kadınlar için ise sezon trendlerini yansıtan farklı formlarda kazaklar, atkı ve bereler, sırt askılı, omuz askılı ya da elde taşınabilen çantalar ve cüzdan seçenekleri dikkat çekiyor. Geri dönüşüm odaklı sweatshirt ve sweatpant'ler de rahat ve şık görünümlerinin yanı sıra sürdürülebilir bir geleceğe katkıları ile bu senenin en güzel hediye seçenekleri olarak öne çıkıyor. Işıltılı bir hediye arayanlar içinse küpe, kolye, bileklik gibi aksesuarlar ve kol saatleri Boyner'de müşterilerin beğenisine sunuluyor" denildi.

ÇOCUKLARA ÖZEL HEDİYELER

Boyner, yılbaşı hediye alışverişinde çocuklara özel koleksiyon hazırladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Çocukların hayranı olduğu oyuncakların veya çizgi film kahramanlarının lisanslı ürünlerinin yanında erkek çocuklar için sımsıcak tutacak kazaklar, eldivenler, gömlekler, pantolonlar, parkalar, kalın montlar kız çocukları için sim baskılı ürünler ve yılbaşına özel kadife, simli tül şık elbise modelleri ve simli tütü etekler hediye seçenekleri arasında yer alıyor" denildi.

YENİ YIL HEDİYELERİNİN VAZGEÇİLMEZİ AKSESUARLAR

Boyner Evde de yeni yılda sevdiklerini küçük hediyelerle mutlu etmek isteyenler için zengin seçenekler sunulduğunu açıkladı. Boyner Evde'nin yeni yıl temalı aksesuarları, mumları, yastık ve koltuk şalları mekanlara neşe ve enerji katarken en iyi yeni yıl hediyeleri olarak öne çıkıyor.