Boyner'den Sevgililer Günü'ne Özel Kozmetik Kampanyası

Boyner, Sevgililer Günü'ne özel 3-14 Şubat tarihlerinde geçerli olmak üzere kozmetik kampanyası düzenleyecek.

Boyner'in açıklamasına göre, Sevililer Günü'ne özel kampanya 3-14 Şubat tarihlerinde Boyner, YKM mağazaları ve boyner.com.tr'de geçerli olacak.

Kampanya kapsamında seçili kozmetik ürünlerinden yapılacak her 250 TL ve üzeri alışverişte anında 50 TL indirime ek, 250 TL ve üzeri kozmetik ve aksesuar dışı tüm alışverişlerde kullanabilen 50 TL değerinde hediye çeki sunulacak.