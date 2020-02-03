Boyner'den Sevgililer Günü'nde erkeklere özel hediyeler
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Boyner'den Sevgililer Günü'nde erkeklere özel hediyeler

Boyner, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi hediye almak isteyenler için geniş bir ürün seçeneği sunuyor.

03.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:02
Boyner'den Sevgililer Günü'nde erkeklere özel hediyeler

, 14 Şubat öncesi hediye almak isteyenler için geniş bir ürün seçeneği sunuyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat'ta hediye almak isteyen kadınlar hem iş hayatında hem günlük hayatta kullanılabilecek birçok parçayı bir arada bulabiliyor.

Açıklamaya göre ayrıca, parfümden outdoor giyime kadar pek çok erkek ürünü de yine Boyner de müşterilerini bekliyor.

Kaynak: AA
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