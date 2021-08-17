Boyner'den parfüm koleksiyonu

Boyner, doğanın tüm notalarını bir araya getirdiği parfüm koleksiyonu ile yaz kokusu arayanlara çeşitli alternatifler sunuyor.

Boyner, doğanın tüm notalarını bir araya getirdiği parfüm koleksiyonu ile yaz kokusu arayanlara çeşitli alternatifler sunuyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, kadınlar için Givenchy Live Irresistible Rosy Crush, Lancome La Vie Est Belle Soleil Cristal, Estée Lauder Bronze Goddess Eau Fraiche, Tom Ford Soleil Brulant, Versace Dylan Turquoise, Marc Jacobs Perfect ve Korres Morning Mimosa, erkekler için de Armani Gio Profondo, Yves Saint Laurent, Tommy Hilfiger Impact Intense, Bvlgari Man Glacial Essence, Versace Eros ve Burberry Mr. Burberry Element gibi seçenekler sunuluyor.

Boyner, yaza damga vuracak en beğenilen kokuları mağazalarında ve boyner.com.tr'de zengin seçeneklerle bir araya getiriyor.?

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız